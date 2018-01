METEO 12-18 Gennaio, più FREDDO, NEVE a quote più basse, PIOGGE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. La situazione illustrata deriva da una media di elaborazioni che derivano dai modelli matematici di previsione.

METEO DAL 12 AL 18 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un nuovo vortice ciclonico sta portando maltempo al Centro-Sud. Nel frattempo il Nord Italia gode di meteo migliore, a parte qualche precipitazione di poco conto.

La bassa pressione tenderà a trasferirsi verso la Sicilia, rinnovando l'instabilità su tutto il Meridione dove si avranno frequenti precipitazioni anche temporalesche. La vista dal Meteosat ci mostra un vortice di bassa pressione che insiste proprio su tutto il Sud Italia e la Sicilia.

La neve cadrà con più decisione in Appennino, sino a quote di bassa montagna.

Le temperature, dopo la fase di caldo anomalo, sono rientrate entro valori più consoni al periodo.

Semplicemente è in atto un ritorno a condizioni più tipicamente invernali, ma per il momento non vi è alcuna ondata di gelo all'orizzonte del meteo a 7 giorni.

Condizioni di freddo più acuto invernale si vanno realizzando tra Russia ed Est Europa. A fine weekend aria un po' più fredda da est riuscirà a giungere anche sull'Italia, principalmente al Nord dove la temperatura tornerà ad essere rigida, ma in linea con le medie del periodo.

Il fine settimana si presenterà nel complesso migliore, con residua instabilità solo al Sud Italia, ma nuove perturbazioni incomberanno da ovest.

Insomma, non c'è spazio al bel tempo duraturo in questo inverno.

Nei primi giorni della prossima settimana avremo quindi variabilità, per via di una serie d'impulsi perturbati in arrivo da ovest e nord-ovest. L'Italia sarà infatti ancora bersaglio di un flusso perturbato nord-atlantico, diretto verso il Mediterraneo. Le precipitazioni saranno più frequenti al Centro-Sud, specie sull'area tirrenica, con temperature in temporanea risalita.

METEO VENERDI' 12 GENNAIO (OGGI), MALTEMPO SU PARTE DEL CENTRO-SUD

La circolazione di bassa pressione si porterà in Sicilia e pertanto il maltempo si andrà a localizzare verso il Sud e la Sicilia, con diffuse precipitazioni anche a carattere temporalesco. I fenomeni più intensi dovrebbero riguardare la fascia jonica, in particolare i settori fra Alta Calabria, Golfo di Taranto e la Penisola Salentina.

Forti precipitazioni coinvolgeranno anche le regioni centrali adriatiche, in particolare l'Abruzzo che sarà più esposto alle correnti nord/orientali. Variabilità anche in Sardegna, con precipitazioni specie sul lato est. Meteo decisamente migliore al Nord, a parte residue precipitazioni in Romagna. Le schiarite tenderanno a divenire prevalenti anche su Toscana e Lazio, dopo gli ultimi fenomeni.

Si avranno anche oggi temporali isolati, ma a tratti anche con molte scariche elettriche, e non si escludono cadute di grandine.

NEVICATE IN APPENNINO, CLIMA PIU' CONSONO ALL'INVERNO

L'aria più fresca che alimenta il vortice porta ulteriormente le temperature a calare su valori più consoni a questo periodo anche al Sud, dopo il caldo davvero eccezionale precedente. Come è normale che sia, la neve cadrà quindi in Appennino sebbene a quote di montagna in genere oltre i 1000/1200 metri.



METEO PER IL WEEKEND, VARIABILITA' SI CONCENTRA AL SUD

Ulteriore miglioramento sabato, grazie allo spostamento del vortice di bassa pressione in direzione dello Ionio. Ulteriori precipitazioni, ma in forma più sporadica, interesseranno il Sud con riferimento principalmente alla Puglia, alla Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nubi a tratti consistenti e residue piogge riguarderanno anche il lato adriatico, altrove avremo più sole.

Domenica sarà probabilmente la giornata migliore, con insidie solo al Sud e qualche precipitazione più probabile sulle aree del basso versante tirrenico. In giornata però le nubi aumenteranno da ovest, per una nuova perturbazione con qualche pioggia, entro in sera, in Sardegna e nevicate sulle Alpi Occidentali.

Qui nel seguito illustrato il tempo medio che ci attendiamo:

ULTERIORI TENDENZE METEO

Seguiranno ulteriori impulsi instabili da ovest e nord/ovest nella prima parte della prossima settimana, con ancora occasione per nuove piogge e neve in montagna.

Inizialmente avremo clima più freddo, specie al Nord, per il temporaneo afflusso di correnti orientali. Il clima sarà più invernale, ma il vero gelo resterà per ora lontano, anche se apparirà per la prima volta di questo inverno, marcato in Europa.

