METEO 5-11 Gennaio, PEGGIORA dal Nord-Ovest per Epifania, forti venti, MITE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 5 ALL'11 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo una fase molto movimentata sull'Italia, derivante dall'influenza pur marginale di perturbazioni tempestose in transito sull'Europa, ora la situazione tenderà man mano a prendere una piega più perturbata, per via dell'approfondimento di una depressione ad ovest dell'Italia, in lenta avanzata verso levante.

Le temperature si manterranno molto miti, salendo ulteriormente sopra le medie stagionali specie al Centro-Sud. Il peggioramento, di cui fatto cenno, si inizierà a manifestare dall'Epifania, quando le prime precipitazioni degne di nota inizieranno ad interessare diffusamente le regioni di Nord-Ovest, sotto l'azione di correnti umide meridionali.

Il vortice depressionario, inizialmente relegato tra la Penisola Iberica e le Baleari, si sposterà molto lentamente verso levante ed al momento la traiettoria risulta molto incerta. È presumibile attendersi un'estensione del maltempo, dopo il weekend, anche al resto d'Italia e nello specifico verso le regioni centro-meridionali.

Il persistente afflusso di correnti meridionali dovrebbe mantenere il clima molto mite, con temperature ben oltre la norma. Al momento non s'intravedono nuove irruzioni fredde importanti in arrivo e pertanto l'inverno resterà lontano. Sarà una fase più autunnale che invernale, con poco freddo anche su gran parte d'Europa.

METEO VENERDI' 5 GENNAIO, FASE D'ATTESA

Giornata nel complesso più stabile su gran parte d'Italia, seppure con cieli che non saranno poi ovunque sgombri da nubi. Addensamenti più consistenti indugeranno ancora sull'Arco Alpino, con fenomeni ancora più probabili su aree di confine del settore centro-orientale e sul Friuli, ma con tendenza a miglioramento verso sera quando cesseranno le precipitazioni.

Nubi irregolari si presenteranno ancora lungo le regioni tirreniche, anche qui con possibilità di qualche debole precipitazione sulle zone interne. Dalla sera si inizieranno a manifestare i primi effetti del nuovo peggioramento, con piovaschi o pioviggini sulla Liguria di Levante, localmente anche tra Alto Piemonte e parte nord-occidentale della Lombardia.

METEO PEGGIORA PER LA BEFANA, PIOGGE AL NORD-OVEST IN ACCENTUAZIONE

Cambio di circolazione, con una saccatura in sprofondamento sull'Europa Occidentale e vortice di bassa pressione in approfondimento tra Spagna e Baleari. Meteo in peggioramento soprattutto al Nord-Ovest, con deboli piogge che si intensificheranno su Alto Piemonte, Val di Susa e Liguria. Neve sui settori alpini, in genere a partire dai 1000/1200 metri

Nubi in aumento anche sul resto del Nord, Toscana e Sardegna, con qualche debole piovasco. I venti si disporranno meridionali, con arrivo d'aria ancora più mite al Centro-Sud. Per la giornata di domenica poche novità, con piogge anche persistenti relegate sull'estremo Nord-Ovest. Precipitazioni intermittenti sul resto del Nord, specie su zone pedemontane.

CLIMA MOLTO MITE, PAUSA DELL'INVERNO

Dopo le miti correnti atlantiche, l'Italia verrà influenzata da flussi di correnti africane che contribuiranno a mantenere le temperature molto elevate per il periodo, con tepore soprattutto al Centro-Sud. Se a ciò aggiungiamo che non vi è traccia di vero freddo in quasi tutta Europa, possiamo parlare di inverno che viene a mancare proprio nel suo periodo centrale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'inizio della prossima settimana verrà condizionato dal probabile passaggio del vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo Occidentale. Le precipitazioni avranno quindi modo di estendersi a diverse regioni d'Italia ed avremo uno scenario improntato al maltempo dalle caratteristiche spiccatamente autunnali.

