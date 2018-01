METEO 7-13 Gennaio, torna il MALTEMPO con pioggia e NEVE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 7 AL 13 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Prime piogge al Nord-Ovest annunciano una fase di maltempo che potrebbe risultare anche piuttosto importante. La situazione sta andando a prendere una piega più perturbata, per la lenta avanzata di un vortice ciclonico ad ovest a seguito dell'affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica.

Le maggiori piogge in questa prima fase si localizzeranno sui settori di Nord-Ovest, sotto l'azione di umide correnti meridionali. Le temperature, nel contempo, si manterranno molto miti, salendo ulteriormente sopra le medie stagionali specie al Centro-Sud, sotto l'azione di sostenute correnti sciroccali.

Dopo il weekend il maltempo andrà a propagarsi anche al resto del Nord, alla Toscana, alla Sardegna e poi a seguire saranno coinvolte anche le regioni centro-meridionali. Le precipitazioni più intense sono attese accanirsi sul Nord-Ovest, dove avremo tanta pioggia a ridosso dei rilievi e nuove super nevicate in montagna a quote medio-alte. Sarà una fase più autunnale che invernale.

Al seguito del transito del vortice ciclonico, le temperature dovrebbero un po' calare e riportarsi prossime alla norma. Al momento non s'intravedono nuove irruzioni fredde importanti in arrivo e pertanto l'inverno resterà ancora lontano. Tuttavia, almeno sull'Est Europa dovrebbe aversi un deciso raffreddamento rispetto al caldo anomalo attuale e ciò potrebbe far ripartire il vero inverno.

DEPRESSIONE LENTA DA OVEST, EVOLUZIONE INSIDIOSA

Il vortice di bassa pressione resterà relegata inizialmente ad ovest della nostra Penisola e procederà in modo molto lento, a causa dell'ostacolo rappresentato dal promontorio anticiclonico in parte proteso dal Nord Africa verso l'Italia. Quando ciò accade, spesso in autunno, le umide correnti meridionali possono apportare precipitazioni persistenti sulle aree esposte del Nord-Ovest.

Il maltempo si accanirà per più giorni, con accumuli ingenti sulle zone esposte tra Piemonte, Valle d'Aosta ed Ovest Liguria. Ma stavolta avremo anche altra abbondantissima neve sull'Arco Alpino, anche sui versanti italiani, in virtù delle correnti meridionali, ma la quota neve si manterrà relativamente elevata, proprio per via dell'afflusso delle correnti meridionali.

METEO DOMENICA 7 GENNAIO, MALTEMPO AL NORD-OVEST E MITE ALTROVE

Le correnti umide sciroccali, richiamate dal vortice ciclonico prossimo alle Baleari, investiranno principalmente l'Italia Occidentale ammassando nubi e precipitazioni tra la Liguria di Ponente e poi soprattutto Piemonte e Valle d'Aosta, dove i fenomeni risulteranno più intensi e persistenti. Nevicherà in montagna a partire dai 1200 metri, con sconfinamenti a tratti a quote più basse.

Sul resto del Nord i fenomeni saranno più deboli ed intermittenti, più probabili sul Triveneto ed in genere su aree prealpine e pedemontane. Resterà più soleggiato e in genere asciutto al Centro-Sud. I venti rinforzeranno da Scirocco, con arrivo d'aria ancora più mite al Centro-Sud dove ci attendiamo temperature fino a 18/20 gradi, se non oltre, sulle Isole. Solo in Liguria spirerà la tramontana.

PAUSA DELL'INVERNO CON I VENTI DAL NORD AFRICA

I flussi di correnti da sud che contribuiranno a mantenere le temperature molto elevate per il periodo, con tepore persistente sulle regioni centro-meridionali fino ai primi giorni della nuova settimana. Se a ciò aggiungiamo che non vi è traccia di vero freddo in quasi tutta Europa, possiamo parlare di inverno assente. Ma le proiezioni indicano che questa situazione non durerà a lungo.

METEO PERTURBATO INIZIO SETTIMANA, FORTE MALTEMPO AL NORD ITALIA

Già lunedì il maltempo rincarerà decisamente la dose su tutto il Nord, quando avremo precipitazioni anche considerevolmente abbondanti su Piemonte, Prealpi e pedemontane. Resterà ancora al riparo parte dell'Emilia Romagna. Ulteriori nevicate si avranno sull'Arco Alpino, ma la quota neve sarà piuttosto elevata specie sui settori orientali.

La parte più attiva della perturbazione entrerà nel vivo, forti temporali raggiungeranno anche Liguria e Toscana, probabilmente ovest Sardegna. Il resto d'Italia si troverà ancora in attesa e con venti sciroccali molto intensi. Qualche piovasco interesserà le aree joniche, ma al Centro-Sud il peggioramento giungerà solo in seguito.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La perturbazione si porterà più direttamente nel cuore dell'Italia tra martedì e mercoledì, sempre con evoluzione molto lenta. Le precipitazioni avranno quindi modo di estendersi verso il Centro-Sud mercoledì ed avremo uno scenario improntato al maltempo dalle caratteristiche spiccatamente autunnali. Al Nord continuerà il maltempo sul Nord-Est, con neve a quote medio-alte in montagna.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina