METEO 3-9 Gennaio, altra PIOGGIA e NEVE a tratti. Poi MALTEMPO

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 3 AL 9 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Avvio di Anno Nuovo piuttosto movimentato sull'Italia, per il transito di una serie di perturbazioni. Si tratta di fronti molto rapidi, pilotati da un flusso molto sostenuto di correnti atlantiche. Le temperature, dopo la temporanea flessione, tenderanno di nuovo a risalire su valori sopra le medie del periodo.

Questi sbalzi termici non fanno altro che mantenere elevato il rischio valanghe sulle Alpi, laddove è caduta molta neve. Le condizioni meteo dovrebbero proseguire ancora nel segno della variabilità, con ulteriori veloci perturbazioni che transiteranno sull'Italia garantendo condizioni di tempo parecchio mutevole.

Non sono attese grosse precipitazioni, anche perché la parte più attiva dei fronti perturbati si addosserà alle Alpi portando frequenti nevicate soprattutto sui crinali di confine. Non è escluso maltempo più incisivo verso l'Epifania, per l'approfondimento di una depressione ad ovest dell'Italia.

Il vortice depressionario potrebbe però rimanere relegato tra la Penisola Iberica e le Baleari, faticando a portarsi in pieno sull'Italia. Le piogge investirebbero quindi principalmente il Nord, la Toscana e forse la Sardegna. Tra l'altro l'afflusso di correnti meridionali favorirebbe un ulteriore rialzo termico e si avrebbe quindi una fase molto mite almeno al Centro-Sud.

METEO MERCOLEDI' 3 GENNAIO NEL SEGNO DELLA VARIABILITA'

Correnti nord/occidentali sull'Italia porteranno al transito di nubi molto frastagliate, a tratti consistenti con maggiori possibilità di locali piovaschi a ridosso dei rilievi delle regioni tirreniche e sull'ovest della Sardegna. Qualche pioggia o rovescio più organizzato, nella seconda parte del giorno, si avrà tra la Campania meridionale, la Calabria tirrenica e la Sicilia nord-orientale.

I venti saranno a tratti intensi occidentali. Nuove nevicate investiranno parte dell'Arco Alpino, risultando anche intense sulle aree di confine dove impatteranno le correnti nord/occidentali. Le nevicate, per effetto dell'afflusso d'aria più mite, saliranno di quota portandosi anche temporaneamente al di sopra dei 1000 metri a partire dai settori più occidentali del comparto alpino.

TANTA NEVE SUI VERSANTI NORD DELLE ALPI

La quota neve subirà ulteriore oscillazioni marcate, per effetto di repentini sbalzi termici. Il rischio valanghe resterà quindi altissimo, perché è un tipo di situazione meteo che non favorisce il compattamento della neve fresca sulla neve precedente. L'invito resta quindi orientato alla massima prudenza: chi si trova in montagna è bene che si tenga aggiornato con i bollettini meteo locali.

METEO VARIABILE FINO A VENERDI' 5 GENNAIO

Poche variazioni, con il flusso di correnti atlantiche che resterà particolarmente teso sull'Europa Centrale dove andrà a pilotare perturbazioni in addossamento alle Alpi, ove si avranno nuove nevicate sui crinali di confine. In Italia passerà la parte meno attiva dei fronti, con ulteriori locali piovaschi più probabili sulle aree interne dei versanti tirrenici, dalla Toscana alla Calabria.

CAMBIAMENTO METEO PER L'EPIFANIA

Un'ampia depressione tenderà a sprofondare verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo Occidentale. Un peggioramento potrebbe aversi a partire dal Nord-Ovest, con piogge e neve in montagna. Nubi in aumento anche sul resto del Nord, Toscana e Sardegna. I venti si disporranno meridionali, con arrivo d'aria ancora più mite.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase di maltempo potrebbe aver difficoltà ad espandersi a tutta l'Italia, con piogge che anche nei giorni dopo Epifania potrebbero limitarsi ad interessare il Nord, la Sardegna e parte del medio-alto versante tirrenico. Il clima resterà abbastanza mite sull'Italia, non così sull'Est Europa dove è atteso un raffreddamento rispetto alle temperature anomale delle ultime settimane.

