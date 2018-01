METEO 4-10 Gennaio, PEGGIORA dal Nord-Ovest per Epifania, forti venti, MITE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 4 AL 10 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni atmosferiche restano piuttosto movimentate sull'Italia, per il transito di una serie di perturbazioni veicolate dal flusso temperato atlantico. Si tratta di fronti molto rapidi, associati a venti anche burrascosi di ponente e maestrale. Le temperature sono di nuovo in risalita su valori sopra le medie stagionali.

Le condizioni meteo resteranno ancora improntate alla variabilità, il tempo rimarrà parecchio mutevole. Le Alpi sono interessate più direttamente da questa circolazione atlantica, che si rivela perturbata sul confine dove continuano le copiose nevicate. Laddove è caduta molta neve, il pericolo valanghe resta elevato, anche per effetto di ulteriori sbalzi termici.

Lo scenario inizierà a mutare per l'Epifania, quando è atteso l'approfondimento di una depressione ad ovest dell'Italia. Il vortice depressionario potrebbe però rimanere relegato tra la Penisola Iberica e le Baleari, faticando a portarsi in pieno sull'Italia. Per la giornata della Befana avremo un peggioramento più che altro al Nord-Ovest, mentre altrove avremo meteo discreto e mite.

Il vortice perturbato avanzerà molto lentamente, tanto che solo tra l'8 ed il 9 gennaio le piogge potrebbero propagarsi a tutto il Nord, la Sardegna e parte delle regioni centrali. Tra l'altro il persistente afflusso di correnti meridionali dovrebbe mantenere il clima molto mite al Centro-Sud, con temperature ben oltre la norma.

METEO GIOVEDI' 4 GENNAIO NEL SEGNO DELLA VARIABILITA'

Flusso di correnti occidentali atlantiche sempre molto teso sull'Europa Centrale e sull'Italia, dove l'evento meteo principale sarà costituito dalle nevicate ulteriori su parte dell'Arco Alpino, anche molto intense sulle aree di confine dove impatteranno le forti correnti di maestrale. La quota neve sarà più elevata sui settori occidentali, anche oltre i 1300/1600 metri.

Nubi frastagliate, a tratti consistenti, solcheranno i cieli delle regioni tirreniche, con piovaschi attesi su aree interne di Toscana, Umbria e Lazio, specie a ridosso dei rilievi. In serata tende a migliorare, qualche piovasco insisterà tra Cilento e Calabria tirrenica. I venti spireranno occidentali, saranno ancora burrascosi tra Isole Maggiori, Tirreno e regioni joniche.

NEVE ALPI E CONSEGUENTE PERICOLO VALANGHE

Oscillazioni marcate della quota neve sulle Alpi di confine, per il contrasto d'aria più mite con aria più fredda. Il rischio valanghe resterà quindi altissimo: la presenza di neve fresca, con accumuli eolici, sopra strati di neve vecchia ricongelata, non favorisce un compattamento della massa nevosa e così il manto bianco sarà instabile specie sui pendii più ripidi, con attività valanghiva spontanea.

METEO VENERDI' 5 GENNAIO, CONDIZIONI DISCRETE

Temporanea fase più stabile sull'Italia, seppur con cieli non del tutto liberi da nubi. Nubi irregolari si presenteranno più consistenti su Alpi, pianure del Nordest e regioni tirreniche, con ancora possibilità di qualche sporadica debole pioggia. Le temperature saranno miti per il periodo, con venti che si attenueranno un po' d'intensità rispetto ai giorni precedenti.

CAMBIAMENTO METEO PER L'EPIFANIA

Saccatura in sprofondamento sull'Europa Centrale, con vortice in approfondimento tra Spagna e Baleari. Un peggioramento potrebbe aversi a partire dal Nord-Ovest, con deboli piogge e neve in montagna. Nubi in aumento anche sul resto del Nord, Toscana e Sardegna. I venti si disporranno meridionali, con arrivo d'aria ancora più mite e ulteriore rialzo delle temperature.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Perturbazione in avanzamento molto lento verso levante, con piogge che anche nei giorni dopo Epifania potrebbero limitarsi ad interessare il Nord, la Sardegna e parte del medio-alto versante tirrenico. Il clima resterà abbastanza mite sull'Italia, specie al Centro-Sud per effetto di correnti nord-africane. Il vero inverno resterà, per il momento, ben lontano.

