Burrasca meteo di fine anno: forte maltempo in arrivo

Le condizioni meteo climatiche, dopo un Natale all'insegna dell'Alta Pressione e quindi del sole, stanno cambiando radicalmente.

Una forte perturbazione, che potremo definire addirittura una burrasca visti i bassi valori di pressione (simo a 985 sul Centro Nord), si appresta a transitare sulle nostre regioni. Verrà da nordovest e verrà accompagnata tanto da forti venti quanto da un robusto abbassamento delle temperature.

Quella che vi mostriamo è la mappa delle precipitazioni relativa alla giornata odierna (per la precisione sino alle 07 di domattina) e si evincono facilmente piogge particolarmente incisive su Nordest, Lombardia, regioni tirreniche e Sardegna occidentale. Ci aspettiamo quantitativi di circa 60-70 mm in varie zone, ma localmente si potrebbero superare gli 80-100 mm.

Si dovrà prestare attenzione anche alle nevicate, perché l'aria fredda in arrivo farà calare rapidamente le temperature e con esse la quota neve. Sui rilievi appenninici, ma anche su Alpi e rilievi della Sardegna, ci aspettiamo precipitazioni nevose sino a quote collinari. Insomma, dicembre si appresta a chiudere i battenti così come aveva iniziato: all'insegna dell'inverno.

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina