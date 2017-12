METEO sino al 5 Gennaio, FREDDO invernale, altra NEVE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. Le cartine derivano dai dati dei modelli matematici e descrivono una media generale di linee di tendenza.

METEO DAL 30 DICEMBRE 2017 AL 5 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Freddo e residua instabilità insistono solo su parte delle Adriatiche e al Sud, mentre sul resto d'Italia si può già godere di meteo un po' più stabile grazie agli effetti riconducibili all'espansione di un promontorio anticiclonico da ovest. Non solo tempo più soleggiato, ma anche aria più mite ed umida che è causa di un repentino rialzo delle temperature.

Il weekend di fine anno vedrà quindi le temperature riportarsi su valori superiori alle medie in gran parte del Paese (probabilmente farà un po' di freddo solo in Val Padana e le vallate alpine). La fase meteo più stabile non sarà però duratura. Il bel tempo dovrebbe reggere per San Silvestro, ma già con avvisaglie di nuovo cambiamento per l'avvicinamento di una perturbazione.

Notte del Veglione a rischio di qualche primo locale debole piovasco tra Nord-Ovest ed aree tirreniche, ma sarà poi a Capodanno che il fronte perturbato entrerà nel vivo, con precipitazioni diffuse che risulteranno più significative al Nord e sulle regioni tirreniche. Le temperature torneranno a calare e si riavranno nuove nevicate in montagna.

La fase perturbata sarà rapida e dovrebbe seguire un miglioramento nei giorni successivi al Capodanno. Nel seguito, le condizioni meteo proseguirebbero nel segno della variabilità, con ulteriori veloci perturbazioni che transiteranno sull'Italia. Non è escluso maltempo più incisivo verso l'Epifania, seguito da aria più fredda proveniente dal Nord Europa.

METEO SABATO 30 DICEMBRE, VARIABILE E RIALZO TEMPERATURE

Inizio di weekend che vedrà realizzarsi un miglioramento più evidente, grazie allo spostamento ulteriore verso l'Europa Orientale del vortice freddo responsabile del maltempo invernale dei giorni precedenti. L'anticiclone si proporrà da ovest, ma una nuova perturbazione si addosserà alle Alpi con nevicate in sfondamento sui crinali di confine ed in Valle d'Aosta.

Il miglioramento sarà comunque solo parziale, ma soprattutto si avrà un aumento delle temperature più accentuato sui rilievi e sulle regioni occidentali. Affluirà aria più mite da ovest, ma anche umida e ciò favorirà annuvolamenti irregolari tra Levante Ligure e regioni tirreniche, con possibilità di qualche piovasco in Toscana, specie a ridosso dei rilievi, ma anche tra Umbria ed Alto Lazio.

Instabilità residua, legata alla vecchia circolazione fredda, insisterà anche all'estremo Sud, con rovesci più probabili sulla parte meridionale della Calabria e sul nord della Sicilia. In merito alle nuove nevicate in arrivo sulle Alpi di confine, l'aria più mite da ovest determinerà un brusco rialzo della quota neve che si porterà oltre i 1200/1500 metri a partire dai settori occidentali.

METEO SAN SILVESTRO, NUOVE AVVISAGLIE DI CAMBIAMENTO

Ultimo giorno dell'anno ancora con meteo in prevalenza stabile grazie all'anticiclone, ma crescenti infiltrazioni d'aria umida porteranno nubi lungo la Liguria, la Sardegna e le regioni tirreniche. Non mancherà qualche isolata debole pioggia. Da segnalare il generale aumento delle temperature, che si riporteranno un po' ovunque sopra la norma al Centro-Sud ed in montagna.

Dopo tutta la neve caduta, sarà marcato il rischio valanghe sulle Alpi in virtù del forte aumento termico in quota. Ulteriore peggioramento nella notte del Veglione per effetto dell'avvicinamento della perturbazione, con deboli precipitazioni ancora tra Liguria ed Alta Toscana, in estensione a gran parte del Nord-Ovest.

ULTERIORI TENDENZE METEO, CAPODANNO

Peggioramento che entrerà pienamente nel vivo a Capodanno, quando avremo meteo più imbronciato al Centro-Nord. Si attendono però precipitazioni deboli, o localmente moderate, soprattutto tra il Nord-Est e le regioni centrali tirreniche. La perturbazione raggiungerà poi anche il Sud, con precipitazioni più probabili su Campania e Calabria tirrenica.

L'evoluzione del fronte sarà rapida, con una moderata diminuzione delle temperature associata, ma non eclatante. Un miglioramento seguirà già il 2 gennaio, con temperature che torneranno poi a salire. Non tarderanno però ad arrivare nuove perturbazioni, in quello che sarà un contesto di spiccata variabilità. Una fase di maltempo più accentuata non è esclusa a ridosso dell'Epifania.

