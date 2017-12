METEO sino l'EPIFANIA, varie ondate di MALTEMPO invernale e fasi FREDDE

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica. Le cartine derivano dai dati dei modelli matematici e descrivono una media generale di linee di tendenza.

METEO DAL 31 DICEMBRE 2017 AL 6 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia sta beneficiando di condizioni meteo temporaneamente hanno visto un miglioramento grazie agli effetti riconducibili all'espansione dell'alta pressione.

Ma ecco la novità: correnti atmosferiche di provenienza oceanica dirottano comunque nuvolosità sparsa sull'Italia, più consistente sull'Arco Alpino e ormai verso il Centro Nord, ove l'addossamento di un fronte perturbato provoca nevicate sulle aree di confine e nubi diffuse su varie regioni.

L'aspetto meteo saliente è legato al repentino rialzo delle temperature che si avrà nelle zone esposte, quindi nella Penisola, Isole e Alpi. Ciò sarà dovuto ai flussi d'aria più mite da ovest.

Questa è una fine d'anno con temperature superiori alle medie in gran parte del Paese, specie al Centro-Sud e sulle aree montuose. La fase meteo più stabile non sarà però duratura ed anche le temperature subiranno nuove brusche variazioni.

Insomma, l'inverno 2017-2018 proseguirà ad essere particolarmente mutevole.

Già nel corso San Silvestro avremo avvisaglie di nuovo cambiamento per l'avvicinamento di una perturbazione.

La notte di Capodanno sarà a rischio di qualche primo locale debole piovasco tra Nord-Ovest ed aree tirreniche, ma sarà poi domani che il fronte perturbato entrerà nel vivo, con precipitazioni diffuse che risulteranno più significative al Nord e sulle regioni tirreniche.

Le temperature torneranno a calare e si riavranno nuove nevicate in montagna. La fase perturbata sarà rapida e dovrebbe seguire un miglioramento nei giorni successivi al Capodanno.

Nel seguito, le condizioni meteo proseguirebbero nel segno della variabilità, con ulteriori veloci perturbazioni che transiteranno sull'Italia. Non è escluso maltempo più incisivo verso l'Epifania, da confermare. Per altro, si alternano proiezioni che vedrebbero anche una fase di nuovo caratterizzata dal clima rigido.

METEO DOMENICA 31 DICEMBRE, CON PRIME PIOGGE IN ARRIVO

L'anticiclone sarà garante di meteo ancora in prevalenza stabile per San Silvestro, ma crescenti infiltrazioni d'aria umida porteranno nubi più consistenti a partire dalla Liguria, la Sardegna e le regioni tirreniche. Non mancherà qualche isolata debole pioggia, più che altro pioviggine più probabile tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana. Nevicate deboli si potranno avere in prossimità delle aree di confine delle Alpi.

Da segnalare inoltre il generale aumento delle temperature, che si riporteranno un po' ovunque sopra la norma al Centro-Sud ed in montagna. Dopo tutta la neve caduta, sarà marcato il rischio valanghe sulle Alpi in virtù del forte e rapido rialzo termico in quota che renderà appunto il manto nevoso molto instabile. Doveroso l'invito alla prudenza per tutti i vacanzieri in montagna, specie per coloro che amano sciare distante dai percorsi in sicurezza.

Ed ecco che ci sarà un ulteriore peggioramento nella notte del Veglione per effetto dell'avvicinamento della perturbazione, con deboli precipitazioni più probabili e diffuse ancora tra Liguria e Toscana, in estensione a gran parte del Nord-Ovest. Qualche isolata pioviggine non è del tutto esclusa nemmeno fra Lazio e Campania.

METEO CAPODANNO CON L'OMBRELLO IN MOLTE REGIONI

La prima perturbazione dell'Anno Nuovo entrerà nel vivo, con peggioramento fin dalle prime ore del giorno su gran parte del Centro-Nord. Si attendono però precipitazioni deboli, o localmente moderate, più diffuse soprattutto tra la Lombardia, il Nord-Est e le regioni centrali tirreniche. Neve cadrà sulle Alpi, a quote inizialmente elevate poi in abbassamento fin sotto i 1000 metri.

La perturbazione, nella seconda parte del giorno, si spingerà anche verso i versanti adriatici ed il Sud, con precipitazioni più frequenti lungo la fascia tirrenica. Nel contempo, avremo un miglioramento sul Nord, salvo insistenti nevicate sulle Alpi Settentrionali. Nuove piogge, in tarda sera, raggiungeranno Liguria e Toscana.

ULTERIORI TENDENZE METEO, EVOLUZIONE INIZIO ANNO.

Giornata del 2 gennaio che vedrà le precipitazioni concentrarsi al Centro-Sud, dove l'instabilità verrà esaltata dall'arrivo di un ulteriore impulso perturbato. L'evoluzione del fronte sarà rapida, con una moderata diminuzione delle temperature associata, ma non eclatante. Torneranno comunque le nevicate in Appennino, attorno ai 1000-1200 metri.

Seguirà un temporaneo miglioramento nei giorni successivi, con temperature che torneranno poi a salire, ma il contesto resterà variabilità.

Non tarderanno però ad arrivare nuove perturbazioni, tanto che una fase di maltempo più accentuata non è esclusa per l'Epifania. Il contesto dovrebbe comunque rimanere a tratti invernale, ma senza freddo significativo. In merito a ciò si intende che non è prevista un'ondata di gelo, ma si potranno avere episodi di freddo moderato.

