METEO sino al 4 Gennaio, ricorrente maltempo invernale. Perturbazione per Capodanno

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 4 GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una corposa ondata di maltempo invernale sferza l'Italia, per effetto di un profondo vortice di bassa pressione alimentato da una discesa d'aria più fredda artica, con associati venti impetuosi. Le precipitazioni sono ormai però in localizzazione verso le regioni adriatiche ed al Sud, mentre sul resto d'Italia inizia un miglioramento con schiarite sempre più ampie.

L'aria più fredda, che ancora affluisce sull'Italia, si fa sentire in modo più marcato al Centro-Sud, con ulteriori nevicate lungo la dorsale appenninica fino a quote localmente collinari. Una nota sui venti di Tramontana e Maestrale che ancora soffieranno impetuosi sui mari delle regioni del Centro-Sud, con conseguenti mareggiate sulle zone più esposte.

La situazione evolverà, come anticipato, verso un generale miglioramento meteo che si farà più evidente nel weekend di fine anno quando anche le temperature risaliranno rapidamente per riportarsi su valori superiori alle medie in gran parte del Paese. La fase meteo più stabile non sarà però duratura.

Il bel tempo dovrebbe reggere per San Silvestro, ma nuove insidie si potrebbero manifestare per Capodanno con il transito di una debole perturbazione che potrebbe portare precipitazioni più significative al Nord e sulle regioni tirreniche. Le temperature torneranno a calare, ma non troppo. Poi il meteo proseguirebbe nel segno della variabilità, con ulteriori veloci perturbazioni.

METEO VENERDI' 29 DICEMBRE, FREDDO E ANCORA INSTABILE

Il minimo di bassa pressione, attenuato, si porta dal Canale d'Otranto verso il Mar Egeo, con instabilità che continuerà a coinvolgere l'Italia del Sud, ma anche i versanti adriatici. Rovesci colpiranno sud Marche, Abruzzo e Molise, ma fenomeni sparsi si avranno anche su Cilento, Lucania, Puglia, Calabria e Sicilia.

I fenomeni più intensi riguarderanno in particolare la parte tirrenica della Calabria e la parte settentrionale della Sicilia. Da segnalare le ulteriori nevicate in Appennino, anche a quote collinari lungo le regioni del medio versante adriatico, mentre invece su Calabria e Sicilia la neve sarà confinata al di sopra dei 700/800 metri.

Il sole dominerà invece la scena al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, nonché sulla Sardegna anche se con residua iniziale variabilità. I venti ruoteranno ovunque da nord-nord/ovest e saranno ancora forti al Centro-Sud, con raffiche di burrasca sulle Isole. Le temperature saranno in generale calo nei valori minimi, mentre quelli massimi caleranno ancora lievemente tra Adriatiche e Sud.

MIGLIORAMENTO METEO FINE ANNO, CLIMA PIU' MITE

Sabato migliora ulteriormente, con residui fenomeni attesi solamente sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Prevarranno ampie schiarite sul resto d'Italia, ma nuove nubi si addenseranno verso Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Le temperature tenderanno rapidamente ad aumentare nei valori massimi, specie sulle regioni di ponente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Meteo generalmente stabile per San Silvestro, ma non mancheranno nubi e qualche piovasco specie su Liguria e Toscana. Sarà questo il segnale dell'afflusso d'aria più umida collegata ad un nuovo peggioramento per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica da ovest, comunque meno intensa della precedente.

Nel corso di Capodanno avremo meteo più imbronciato al Centro-Nord. Si attendono però precipitazioni deboli, o localmente moderate in alcune zone del Nord e sulle Tirreniche, a cui seguirebbe un miglioramento già il 2 gennaio. Non tarderanno però ad arrivare nuove perturbazioni, in quello che sarà un contesto di spiccata variabilità.

