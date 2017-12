Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 26 DICEMBRE 2017 AL 1° GENNAIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Rapido cedimento dell'alta pressione che, dopo aver garantito qualche giorno di bel tempo, lascia alle prime evidenti infiltrazioni d'aria umida atlantica, legate al flusso perturbato atlantico che preme da ovest. Ciò è causa di un progressivo peggioramento già in atto, con il ritorno delle prime piogge al Nord e lungo i versanti tirrenici.

Una perturbazione vera e propria, ben più intensa, raggiungerà poi l'Italia dal 27 dicembre, dando luogo ad una fase più marcata di maltempo, che inizierà a coinvolgere prima il Centro-Nord e poi anche il Sud. È atteso lo sviluppo di una profonda area di bassa pressione, che sarà causa di venti molto intensi e fenomeni localmente di forte intensità.

Non solo piogge, ma anche tanta neve sulle Alpi che potrà risultare intensa a partire dagli 800/1000 metri, ma localmente si spingerà anche a quote più basse collinari, specie nel nord ovest italiano tra la Valle d'Aosta ed il Piemonte. Nevicherà anche in Appenino a quote inizialmente più elevate, ma poi dal 28 affluirà aria più fredda.

È attesa infatti da metà settimana una nuova irruzione di aria artica che determinerà un nuovo sensibile calo termico anche al Centro-Sud, con neve sulla dorsale anche sotto i 1000 metri. Il meteo dovrebbe poi migliorare per fine anno, ma qualche nube potrebbe riaffacciarsi da occidente in un contesto più mite.

METEO SANTO STEFANO, PRIME PIOGGE CON CEDIMENTO ANTICICLONE

Una circolazione depressionaria nord-atlantica inizierà ad espandere la propria influenza all'Italia, dove inizieranno ad affluire umide correnti occidentali. L'anticiclone tenderà così inevitabile a battere in ritirata, con meteo in peggioramento su alcune regioni. Le nubi saranno consistenti al Centro-Nord con piogge più significative su parte del Settentrione, specie tra Liguria e Toscana.

Non tutto il Nord sarà interessato dalle piogge, che dovrebbero risparmiare gran parte del Piemonte, l'Emilia, la Romagna ed il Basso Veneto. Fenomeni più significativi sulle aree pedemontane di Lombardia e Triveneto, mentre in montagna sulle Alpi nevicherà attorno agli 800/1000 metri, ma localmente a quote più basse sulle valli più strette e riparate.

Peggiora anche in Sardegna con rovesci specie sulla parte ovest dell'Isola, poi piogge non mancheranno anche tra Umbria e Lazio. Il peggioramento si estenderà poi al Basso Tirreno, con piovaschi entro sera su Campania ed Alta Calabria. In Appennino nevicherà invece debolmente mediamente oltre i 1300/1500 metri d'altitudine.

METEO 27 E 28 DICEMBRE, VERSO FASE DI MALTEMPO

Un fronte perturbato ben più intenso raggiungerà l'Italia mercoledì, con precipitazioni più importanti al Centro-Nord. Non esclusi fenomeni intensi lungo il Levante Ligure, la parte occidentale della Sardegna, la fascia tirrenica e poi la Lombardia ed il Triveneto. Attese nevicate sull'Arco Alpino a quote localmente basse.

Il maltempo, che potrebbe risultare localmente intenso, tenderà poi ad espandersi giovedì verso il Sud Italia, accompagnato da aria più fredda al seguito di un profondo vortice di bassa pressione. Le temperature subiranno un brusco calo giovedì su tutto il Centro-Sud, con neve in Appennino anche al di sotto dei 1000 metri.

VENTI BURRASCOSI

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, un profondo vortice ciclonico si andrebbe a scavare dapprima sul Mar Ligure per poi evolvere al Centro-Sud. Tale area depressionaria tenderà ad esaltare il maltempo, con i venti che diverranno particolarmente intensi prima di Libeccio, per poi ruotare da Maestrale giovedì in Sardegna e poi sul Tirreno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Data la situazione evolutiva particolarmente delicata, vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti. Lo scenario dovrebbe comunque migliorare a fine anno, dal giorno 30 con l'anticiclone che tornerà a spingere da ovest verso l'Italia. Il bel tempo potrebbe comunque non durare, con nuove insidie possibili già entro Capodanno.

