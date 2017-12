METEO 25-31 Dicembre, BURRASCA dopo Natale: vento, pioggia neve

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 25 AL 31 DICEMBRE 2017, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone ha già raggiunto la fase apicale sull'Italia e ora inizia a mostrare i primi leggeri segni d'indebolimento ad iniziare dal Nord Italia, per infiltrazioni d'aria più umida legate al flusso perturbato atlantico che preme da ovest. La giornata di Natale vedrà prevalere ancora il mite bel tempo, ma con primi cenni di cambiamento su alcune regioni.

Il cedimento dell'anticiclone si inizierà a concretizzare in modo più incisivo già a Santo Stefano, con un peggioramento ed il ritorno delle prime piogge specie al Settentrione e lungo i versanti tirrenici. Una perturbazione più incisiva raggiungerà poi l'Italia dal 27 dicembre, dando luogo ad una fase più marcata di maltempo.

Le ultime elaborazioni indicano che la perturbazione e area di Bassa Pressione potrebbero determinare fenomeni anche di forte intensità. Ma aspettiamo conferme.

Oltre alla pioggia, tornerà anche la neve sulle Alpi e potrà risultare a tratti copiosa a partire dagli 800/1000 metri, ma localmente si spingerà anche a quote più basse, specie nel nord ovest italiano.

Nevicherà anche in Appenino a quote inizialmente più elevate, ma poi dal 28 affluirà aria più fredda, con una nuova irruzione di aria artica che determinerà un nuovo sensibile calo termico anche al Centro-Sud.

Il meteo dovrebbe poi migliorare per fine anno, ma qualche nube potrebbe riaffacciarsi da occidente.

METEO NATALE, SOLE E BEL TEMPO MA PRIME NOVITA'

Inizierà a farsi sentire un cambio di circolazione, per effetto della spinta di più umide correnti occidentali che trasporteranno nubi medio-basse sempre più organizzate a partire da Liguria e dalle regioni del medio-alto versante tirrenico per poi estendersi a tutto il Nord ovest.

Qualche debole pioggia si limiterà ad interessare Alta Toscana e Liguria, specie le zone a ridosso dei rilievi. Entro fine giornata qualche piovasco o pioviggine a carattere isolato raggiungerà anche la parte est del Piemonte e la Lombardia. Sul resto della Penisola risulterà ancora ben saldo il predominio anticiclonico, che garantirà meteo ancora perlopiù stabile.

Il clima risulterà ancora particolarmente mite. Le temperature infatti subiranno ulteriori locali aumenti al Sud, Sicilia e lungo il medio-basso versante adriatico, mentre caleranno nei soli valori massimi sul Nord e Toscana, ma in parte anche tra Umbria e Lazio per effetto della presenza di maggiore nuvolosità.

METEO SANTO STEFANO, PEGGIORA CON PRIME PIOGGE

L'anticiclone inizierà a battere in ritirata, costretto dalla crescente influenza di una circolazione depressionaria nord-atlantica. Avremo molte nubi al Centro-Nord, con piogge più significative su parte del Settentrione, specie tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Non tutto il Nord sarà interessato dalle piogge, che dovrebbero risparmiare gran parte del Piemonte, Emilia e Romagna.

Piovaschi raggiungeranno anche la Campania, mentre rovesci sfonderanno verso l'ovest della Sardegna. La neve è attesa sulle Alpi attorno agli 800/1000 metri, ma localmente a quote più basse sulle valli più strette e riparate. In Appennino nevicherà invece mediamente oltre i 1200/1500 metri di quota.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si andrà verso una fase più marcatamente instabile per l'intrusione di una seconda e decisamente incisiva perturbazione tra il 27 ed il 28 dicembre. Stavolta le piogge andrebbero ad interessare più direttamente anche le regioni Centro-Sud, risultando più consistenti lungo la fascia tirrenica. Neve attesa in Appennino.

Il Nord sarà interessato in una prima fase dal maltempo, con nevicate sulle Alpi a quote localmente basse, ma tendenza a miglioramento da ovest. Le temperature, per effetto di nubi e piogge, caleranno ulteriormente principalmente nei valori massimi soprattutto giovedì, quando farà ingresso aria più fredda dalla Francia che dilagherà su gran parte d'Italia.

Come descritto in precedenza, il peggioramento previsto dal 27 potrebbe risultare di forte intensità, ma questa previsione sarà da confermare con il prossimo bollettino meteo.

Pubblicato da Mauro Meloni

