METEO 24-30 Dicembre, a Natale Alta Pressione KO, poi BASSA PRESSIONE, pioggia e neve

Scenari che potrebbero realizzarsi nel periodo di previsione meteo climatica.

METEO DAL 24 AL 30 DICEMBRE 2017, ANALISI E PREVISIONE

Un potente anticiclone ha raggiunto l'Italia con temperature in ulteriore rialzo dopo la lunga fase rigida invernale che ha caratterizzato la seconda decade di dicembre.

"Ci attende così bel tempo, con prevalenza di sole incontrastato per la Vigilia di Natale, quando l'anticiclone raggiungerà la fase apicale."

Da segnalare che sopratutto in alta montagna, e ciò è particolarmente significativo nelle Alpi, la temperatura ha raggiunto valori primaverili, in contrasto con il gelo notturno delle valli.

Anche Natale vedrà prevalere ancora il mite bel tempo con l'anticiclone indiscusso protagonista, ma con tendenza proprio per la giornata natalizia a primi leggeri segni di cedimento dell'alta pressione al Nord Italia per infiltrazioni d'aria più umida legate al flusso perturbato atlantico in transito a nord dell'Arco Alpino.

L'ulteriore indebolimento dell'anticiclone darà origine ad un progressivo peggioramento meteo già a Santo Stefano e sopratutto per il 27 dicembre, con il ritorno delle piogge, specie al Settentrione e lungo i versanti tirrenici. Oltre alla pioggia, tornerà anche la neve sulle Alpi e potrà risultare a tratti copiosa a partire dagli 800/1000 metri, ma localmente si spingerà anche a quote più basse.

METEO DOMENICA 24 DICEMBRE, STRAPOTERE DELL'ANTICICLONE

Su buona parte d'Italia avremo bel tempo con sole prevalente per la Vigilia di Natale. Sulle pianure del Nord avremo tuttavia qualche nebbia in banchi nottetempo ed al primo mattino con inversioni termiche e ancora ulteriori gelate notturne.

Tale situazione manterrà una qualità dell'aria pessima per la forte concentrazione di agenti inquinanti in Val Padana.

Le temperature diurne saranno comunque miti un po' ovunque specie al Centro-Sud, ma avremo tepore particolarmente accentuato in quota sulle Alpi dove per trovare la temperatura di zero gradi bisognerà salire ad oltre 3000 metri d'altitudine. Nella seconda parte della giornata qualche annuvolamento inizierà a comparire sulla Liguria.

Si tratterà di nubi medio-basse che rappresenteranno il segnale di un cambiamento del tempo e che tenderanno ad estendersi verso la Toscana centro-settentrionale. Gli annuvolamenti si faranno via via più compatti in tarda serata quando non è esclusa qualche debole locale pioviggine sul genovese.

METEO NATALE, PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO MA PREVALE BEL TEMPO

Atteso un cambio di circolazione, per effetto della spinta di più umide correnti occidentali che trasporteranno nubi medio-basse sempre più organizzate a partire dal Nord e dalle regioni del medio-alto versante tirrenico. Le piogge resteranno in genere relegate tra Alta Toscana e Liguria, specie a ridosso dei rilievi.

Sul resto della Penisola risulterà ancora ben saldo il predominio anticiclonico, che garantirà meteo ancora perlopiù stabile e clima ancora mite. Le temperature infatti subiranno ulteriori locali aumenti al Sud, Sicilia e lungo il medio-basso versante adriatico, mentre caleranno nei soli valori massimi sul Nord e Toscana, ma in parte anche tra Umbria e Lazio.

METEO SANTO STEFANO, PEGGIORA SU PARTE D'ITALIA

Atteso un cedimento più marcato dell'anticiclone, per l'influenza di una circolazione depressionaria nord-atlantica.

Avremo molte nubi al Centro-Nord, con piogge più significative su parte del Settentrione, Toscana e Lazio. Piovaschi raggiungeranno anche la Campania, mentre rovesci sfonderanno sull'ovest Sardegna. La neve è attesa Alpi localmente anche sotto i 1000 metri.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il peggioramento di Santo Stefano dovrebbe poi fare da preambolo ad una fase più marcatamente instabile per l'intrusione di una seconda e più incisiva perturbazione tra il 27 ed il 28 dicembre. Stavolta le piogge andrebbero ad interessare più direttamente il Centro-Sud, risultando più intense lungo la fascia tirrenica.

Nubi ed ulteriori precipitazioni si avranno in una prima fase anche Nord, con nevicate sulle Alpi, ma tendenza a miglioramento da ovest. Le temperature, per effetto di nubi e piogge, caleranno ulteriormente principalmente nei valori massimi soprattutto giovedì, quando farà ingresso aria più fredda dalla Francia.

Pubblicato da Mauro Meloni

