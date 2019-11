ALLUVIONE LAMPO in Calabria devasta Rossano e Corigliano Calabro

Da tutto il Sud Italia e la Sicilia, ancor stamattina, alcuni lettori ci scrivono che non ci sono stati eventi meteo estremi, che loro hanno visto solo il sole e non il maltempo.

Eppure, diversi, e localizzati temporali di fortissima intensità, hanno causato in alcune aree ingentissimi danni, con nubifragi, alluvioni lampo, mentre in altre località non c'è stata pioggia.

Questa è l'Estate, questi sono i tipici peggioramenti di questa stagione, che non vedono diffuso maltempo, bensì acuto e localizzato, e spesso con danni, e di questi tempi, considerate le temperature, i fenomeni sono stati ben più che violenti.

Sud Italia bersagliato da temporali, trombe d'aria, nubifragi, grandine. Un vero STOP all'Estate

Tra le tante zone interessate dai super temporali c'è Rossano e Corigliano Calabro, dove il super temporale pare abbia scaricato oltre 160 millimetri di pioggia, equivalenti a 5 volte circa di quella che dovrebbe venire in media nell'intera estate.

A Rossano Calabro è alluvione lampo. Centinaia di auto sono state trascinate dalle fiumare, torrenti asciutti quasi tutto l'anno, temutissimi dagli abitanti del posto, in quanto in poco tempo possono divenire fiumi pieni di fango e detriti.

PUGLIA: bersagliata da grandine, nubifragi, alluvioni lampo, trombe d'aria

E le immagini che vengono da Rossano Calabro sono ben più descrittive di un qualsiasi commento (foto tratte da YOUREPORTER).

Sicilia, super nubifragi

