METEO SINO AL 7 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il Nord Italia è alle prese con meteo instabile, a causa delle correnti fresche convogliate da una saccatura di bassa pressione, presente sull’Europa Centrale ed in lento movimento verso est. La circolazione fresca ed instabile si contrappone ad un’onda calda nord-africana protesa sul Mediterraneo Centrale.

Ne deriva un’Italia spaccata in due, con temporali a tratti presenti sulle zone alpine e parte delle pianure del Nord. L’anticiclone non molla al Centro-Sud, ma con caldo intenso che tende ad allentare la morsa per il graduale afflusso d’aria più fresca che comporta lo spostamento della bolla sahariana verso latitudini più basse.

CLIMA MENO INFUOCATO, SI SMORZA LA CANICOLA MA SOLO IN PARTE

Il caldo sta subendo un ridimensionamento, in quanto l’anticiclone africano arretra verso i propri luoghi d’origine. Correnti settentrionali comportano pertanto una diminuzione termica di qualche grado. La calura si farà quindi meno estrema, senza più i picchi fino a 45 gradi misurati sulle aree interne orientali della Sicilia.

I valori si manterranno nel complesso elevati sui settori ionici e localmente sulle due Isole Maggiori. Sul finire della settimana il caldo subirà una più incisiva battuta d’arresto al Nord, mentre un temporaneo rialzo termico si avrà tra Sardegna e poi al Centro-Sud, in attesa di un nuovo refrigerio atteso in avvio di settimana.

WEEKEND, IRROMPONO FORTI TEMPORALI AL NORD ITALIA

I primi cenni di peggioramento si avranno fin da inizio weekend. Un impulso frontale organizzato dall’Atlantico si approssimerà all’Italia, con primi effetti a partire dal Nord-Ovest. Nel corso del fine settimana il peggioramento si estenderà a tutto il Nord Italia, con piogge e temporali anche forti che riusciranno a far cedere l’anticiclone.

Ci saranno notevoli turbolenze, dato l’ingresso d’aria ben più fresca in quota che spodesterà quella ben più calda ed umida preesistente. Il passaggio frontale dovrebbe parzialmente coinvolgere anche il Centro Italia o quanto meno le aree settentrionali della dorsale appenninica. Le restanti aree del Centro-Sud resteranno protette dall’anticiclone che comporterà tempo stabile e caldo.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, CI RIPROVA L’ANTICICLONE AFRICANO

Inizialmente resterà protagonista un flusso di correnti occidentali tra l’Europa Centrale e il Nord Italia. dove transiteranno ulteriori impulsi d’instabilità. Ci saranno quindi temporali, nell’ambito di un’Italia ancora divisa. Il Centro-Sud resterà sotto l’influenza dell’anticiclone, anche se si farà strada aria un po’ più fresca.

Non tarderà però a ripresentarsi l’anticiclone africano, che potrebbe di nuovo salire la ribalta e riportarsi in pieno sull’Italia entro metà settimana, con maggiore enfasi per quel che concerne il Centro-Sud. Oltre a favorire condizioni meteo stabili, le temperature risalirebbero verso valori molto elevati.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Luglio potrebbe nel complesso presentare condizioni meteo simili all’ultima parte di giugno, con un anticiclone africano capace di espandersi a più riprese verso il Mediterraneo trainando masse d’aria roventi. Una circolazione più fresca ed instabile atlantica influenzerebbe l’Europa Centro-Occidentale, lambendo a tratti il Nord Italia.