Ondata di calore nel Nord America.

Record di temperatura sono stati infranti nel Pacifico nordoccidentale degli Stati Uniti e nel Canada occidentale, nel corso di una storica ondata di caldo descritta dal National Weather Service (NWS) come storica, pericolosa, prolungata e senza precedenti.

È una CATASTROFE CLIMATICA.

Le temperature diurne sono state spinte a livelli mai visti, innescando allarmi meteo, blackout dall’Oregon ai territori artici del Canada.

Portland, città nota per il suo clima estivo abbastanza fresco e piovoso, ha raggiunto 44,4°C. Il precedente record storico era di 41,7°C. Anche Seattle ha raggiunto i 40°C, valore record. Idem Vancouver, dove la soglia dei 40°C è stata superata sino ad uno straordinario 44,4°C.

Ma è nelle zone interne, più ad ovest, ad elevate latitudini che si sono avuti picchi termici smisurati. In Oregon ha soffocato attraverso 46,1°C, valore mai misurato prima.

In Canada è stata registrata la temperatura più alta mai toccata in quel Paese, a Lytton nella Columbia Britannica, dove sono stati raggiunti i 46,7°C. Ci teniamo a precisare che sono località dove d’inverno si può andare anche a -40°C.

Ma nel frattempo il caldo si sta espandendo e colpisce la California. Più di 25 milioni di residenti nel nord della California hanno ricevuto un allarme per il caldo eccessivo ed il rischio di incendi biblici per vari giorni.

È allerta meteo nel Canada Centrale, regione del Grandi Laghi, dove è attesa l’onda lunga della massa d’aria rovente. Nel frattempo, caldo afoso, insopportabile interessa la parte orientale degli USA.

Il National Weather Service annuncia che un’ondata di calore senza precedenti, interesserà nei prossimi giorni numerosi stati americani. Ed anche il servizio meteo canadese è in allerta meteo massima.

E nonostante la notevole disponibilità di produzione di energia elettrica di Canada e soprattutto Stati Uniti, si avranno blackout nelle grandi aree metropolitane per l’utilizzo massivo di climatizzatori.

L’evento meteo ha dello straordinario, e va oltre ogni previsione apocalittica descritta dalle migliaia di pubblicazioni scientifiche americane. Il caldo rappresentato è senz’altro un pessimo segnale per il futuro. E c’è da chiedersi, se Trump si sia ravveduto sulle sue idee, in quanto il gelo invernale record di qualche inverno fa non annunciava l’Era Glaciale.

Il Mondo andrà in rovina se non seguirà le indicazioni della scienza.