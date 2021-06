METEO SINO AL 3 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo anticicloniche dominano sull’Italia. Dopo la temporanea attenuazione della canicola nel weekend, grazie al parziale abbassamento di latitudine del cuore caldo dell’anticiclone africano, adesso le temperature subiranno un nuovo netto aumento per il riproporsi di un nuovo flusso di correnti roventi d’origine sub sahariana.

Il nuovo richiamo caldo è incentivato dall’approfondimento di un nuovo minimo depressionario sul Golfo di Biscaglia. Avremo così il ripristinarsi di uno scenario meteo piuttosto simile a quello dei giorni passati. Le correnti molto calde investiranno più direttamente il Centro-Sud, con altri apporti di pulviscolo sahariano a rendere il cielo sporco e lattiginoso, senza il tipico colore azzurro.

TEMPORALI SULLE ALPI, ANCHE FORTI

La protezione anticiclonica africana sarà più forte al Centro-Sud, mentre il Nord sarà alle prese con infiltrazioni umide sud-occidentali che tenderanno nuovamente ad intensificarsi, a causa della saccatura depressionaria in approfondimento sulla Francia. I contrasti termici determineranno un’accesa instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Il tempo d’avvio settimana presenterà quindi caratteristiche meteo non così dissimili da quelle dei giorni scorsi. Non mancheranno temporali occasionalmente violenti che potranno sconfinare anche sulle pianure, seppure in modo piuttosto isolato. Questo tipo di fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo, in modo irregolare.

CALDO AFRICANO DIRETTO VERSO IL SUD, PICCHI PIU’ ALTI IN SICILIA

Il prepotente ritorno del flusso sahariano si farà sentire maggiormente al Sud, dove le temperature potrebbero raggiungere di nuovo qualche picco record. Una saccatura sulla Francia favorirà infatti la continua rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo, con canicola che si manterrà molto forte per più giorni.

Le temperature si riporteranno su valori molto elevati, con picchi ancora sopra i 40 gradi in alcune aree interne del Meridione. In Sicilia la colonnina di mercurio potrebbe dei raggiungere dei picchi prossimi ai 45 gradi sull’entroterra centro-orientale. La calura sarà meno opprimente al Nord, dove comunque non mancherà l’afa a causa di elevati tassi d’umidità.

CEDIMENTO DEL CALDO AFRICANO AD INIZIO LUGLIO

Subito dopo metà settimana c’è la concreta possibilità che la depressione atlantica sposti il proprio baricentro dalla Francia più ad est, in direzione dell’Europa Centrale. L’anticiclone africano continuerà a dominare sull’Italia, ma senza più il flusso così rovente sahariano che inizierà a lasciare spazio a correnti meno infuocate dai quadranti settentrionali.

Il refrigerio si avvertirà prima al Nord, con qualche passaggio temporalesco che penetrerà fino alla pianura, specie sul Triveneto. Non è escluso qualche episodio instabile anche in Appennino, a ridosso del medio versante adriatico. I flussi d’aria fresca proveranno a dilagare parzialmente verso il Centro-Sud, ma il caldo continuerà, pur meno intenso, su Puglia, Calabria e Sicilia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I temporali ed il calo termico, attesi nella seconda parte di settimana, non porteranno alcun vero break dell’estate. Tra l’altro l’anticiclone africano sarà sempre in agguato, pur spostando il proprio baricentro più a sud e ad ovest. Il clima sarà di conseguenza più respirabile anche al Sud dell’Italia, ma non avremo per il momento rinfrescate importanti.