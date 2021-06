METEO SINO AL 2 LUGLIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il weekend vede il dominio anticiclonico ancora saldo su tutta Italia, con meteo in prevalenza assolato. Fanno eccezione i settori alpini ancora esposti ad una certa variabilità, a causa di deboli infiltrazioni instabili. I temporali sono però temporaneamente più isolati, a causa di minori contrasti termici. Tuttavia già da domenica, l’attività instabile sulle Alpi subirà una nuova accentuazione.

Dopo molti giorni di super caldo, ora l’anticiclone africano è meno spavaldo. La bolla d’aria sahariana, responsabile delle temperature eccezionalmente elevate, è in parte regredita verso sud lasciando spazio a correnti meno roventi. Le temperature restano ancora sopra la media, ma senza più i picchi estremi oltre i 40 gradi.

AVVIO SETTIMANA CON QUALCHE INSIDIA TEMPORALESCA SULLE ALPI

Nuovi temporali si svilupperanno nelle ore più calde, grazie ad infiltrazioni umide sud-occidentali che tenderanno nuovamente ad intensificarsi, a causa di una nuova saccatura depressionaria in approfondimento sulla Francia. Il tempo d’inizio settimana presenterà quindi caratteristiche meteo non così dissimili da quelle dei giorni scorsi.

Non mancheranno temporali occasionalmente violenti che potranno sconfinare anche sulle pianure, seppure in modo piuttosto isolato. Questo tipo di fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo e non sono localizzabili con precisione le aree che verranno colpite dalle maggiori precipitazioni, con anche grandinate e colpi di vento.

SOFFIO CALDO AFRICANO DIRETTO VERSO IL SUD

Nei primi giorni della nuova settimana si verrà a creare una nuova situazione favorevole all’afflusso caldo africano verso l’Italia. Una saccatura stabile sulla Francia favorirà infatti la continua rimonta dell’anticiclone subtropicale, che investirà gran parte della nostra Penisola, con caldo più intenso sulle regioni meridionali e sulla Sicilia

La calura sarà meno opprimente al Nord, in quanto a tratti verrà spezzata dall’incursione di temporali dalle Alpi alle pianure occidentali della Val Padana, specie a nord del fiume Po. Le temperature si riporteranno su valori molto elevati, con picchi ancora sopra i 40 gradi in alcune aree interne del Meridione.

DURATA CALDO AFRICANO, LE PROSPETTIVA

Durante la prima parte della settimana assisteremo all’ennesimo braccio di ferro fra l’anticiclone africano e la saccatura atlantica sulla Francia. Entrambe le figure non varieranno granché la loro posizione e pertanto l’evoluzione resterà quasi bloccata per più giorni. Questo significa che il caldo intenso andrà a penalizzare in modo duraturo ancora una volta il Sud Italia.

Sul finire della settimana c’è la concreta possibilità che la depressione sposti il proprio baricentro più ad est sull’Europa Centrale. L’anticiclone africano continuerà a dominare sull’Italia, ma senza più il flusso così rovente sahariano. Non è esclusa qualche infiltrazione d’aria fresca verso il Centro-Sud e passaggi temporaleschi intermittenti limitati a parte del Nord, specie il Triveneto.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Analogamente a quanto stiamo vedendo in quest’ultima parte di giugno, anche la prima parte di luglio sarà all’insegna della canicola, a tratti intensa. Ci potranno essere solo dei piccoli break di poco conto, seguiti poi da nuove fiammate dell’anticiclone africano. Non sono all’orizzonte, almeno per il momento, rinfrescate degne di nota.