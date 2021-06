Il mondo della tecnologia, di internet, delle scienze informatiche perde una delle menti più formidabili e brillanti. L’inventore di un potente e notissimo antivirus. Lui si chiamava John McAfee, il creatore di McAfee antivirus. Al di là dei motivi che lo hanno portato a decidere di togliersi la vita, va ricordato come uomo di scienza, per quel buonismo che difende la internet dagli attacchi informatici, e con McAfee i nostri personal computer e i vari dispositivi che utilizziamo per connetterci alla rete mondiale che è internet. Le scienze sulla sicurezza informatica sono ricercate dalle grandi imprese e dai Governi. Di recente abbiamo letto e sentito di attacchi informatici globali, e si parla dei rischi, per il futuro di guerre informatiche. Perciò la scienza sulla sicurezza informatica è una disciplina primaria per il futuro.