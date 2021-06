METEO SINO AL 30 GIUGNO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Continua l’escalation dell’anticiclone africano, con condizioni meteo dal sapore pienamente sahariano soprattutto al Sud dell’Italia. La cornice generale, oltre al caldo asfissiante, vede anche i cieli perennemente “sporchi” per la presenza di una fitta concentrazione di polveri sahariane. Da giorni il cielo sembra aver perso il suo tipico colorito azzurro.

Le temperature continuano a raggiungere picchi di oltre 40 gradi. Il Nord si trova invece in un’area dove l’aria africana lascia spazio ad infiltrazioni d’aria fresca. Lo scontro tra le due masse d’aria così diverse favorisce l’innesco di temporali, che occasionalmente sconfinano dalle aree alpine e prealpine verso la Val Padana.

TEMPORALI ANCHE FORTI SU PARTE DEL NORD ITALIA

Una corrente fresca oceanica proverà a guadagnare un pochino di terreno, cercando di spodestare la bolla rovente africana. Il tentativo sortirà effetti in maniera molto graduale. Il permanente contrasto di questi flussi d’aria fresca col caldo africano continuerà a far esplodere temporali a più riprese. Un fronte più deciso scorrerà venerdì favorendo episodi temporaleschi più diffusi anche in pianura.

Va evidenziato che potranno aversi fenomeni violenti con colpi di vento ed isolate grandinate di grossa taglia assieme alle forti piogge. Questo tipo di fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo e non sono localizzabili con precisione le aree che verranno colpite dalle maggiori precipitazioni, che potranno assumere carattere di nubifragio.

SUPER CALDO IN PARZIALE RIDIMENSIONAMENTO

A parte l’instabilità al Nord Italia, il tempo non sarà così soleggiato nemmeno al Centro-Sud per il passaggio di qualche ammasso nuvoloso in grado di causare piovaschi. Il grande caldo inizierà a cedere, almeno in parte. Un lieve ridimensionamento termico già venerdì si espanderà sulle regioni centrali e sulla Sardegna.

Il flusso d’aria fresca lievemente più fresca sembra in grado di portarsi verso il Sud nel corso del weekend, limitando così i bollori dell’anticiclone africano. Il caldo continuerà abbastanza intenso, ma si registreranno picchi termici meno eclatanti. Non si registreranno quindi più punte di 40 gradi ed oltre, da domenica anche in Sicilia.

EVOLUZIONE PROSSIMA SETTIMANA CON ANCORA SPETTRO AFRICANO

Il grande caldo sarà scalfito dall’inserimento d’aria più fresca atlantica. Tra sabato e domenica le temperature perderanno un po’ di gradi anche al Sud, pur permanendo condizioni di caldo. Tuttavia sarà solo un piccolo break, se si considera che poi nei primi giorni della nuova settimana l’anticiclone africano proverà di nuovo a risalire prepotentemente la china.

In base alle ultime proiezioni, non avremo probabilmente il caldo così estremo di questi giorni. Inoltre l’anticiclone africano verrà insidiato da vicino da un vortice instabile d’origine atlantica che potrebbe riuscire poi a pilotare masse d’aria decisamente più fresca verso l’Italia. Insomma si prospetta un braccio di ferro fra le depressioni atlantiche e l’anticiclone africano.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Rimane incerta l’evoluzione sul lungo termine e tutto dipenderà dalla rotta che seguirà il vortice d’aria fresca in discesa dal Nord Europa, che potrebbe aprire la strada a molteplici scenari. L’anticiclone africano potrebbe continuare ad influenzare l’Italia, a tratti in modo anche piuttosto importante. Non sono all’orizzonte rinfrescate degne di nota.