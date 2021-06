In ambito meteo, in Europa c’è brutta aria. Devastanti grandinate hanno interessato località dove questi fenomeni non si erano mai visti, con grandine di grosse dimensioni.

Stamattina si sono avute insolite gelate nel nord dell’Inghilterra, con la temperatura che è scesa di diversi gradi sotto lo zero. Da giorni l’Italia, anzi, adesso parte, è interessata da un flusso d’aria molto calda dall’Africa, che a tratti riversa anche pulviscolo del Sahara, che per altro è giunto al suolo con la pioggia nel Nord.

In Sicilia si sono toccati i 46°C. Insomma, c’è meteo estremo.

Non vi parliamo di altri estremi, come quelli di un’ampia regione dell’Artico Russo, dove per il caldo insolito, la temperatura al suolo ha superato i 50°C.

Insomma, le previsioni meteo non possono delineare le località dove cadrà grandine di grosse dimensioni. Le grandinate cadono con irregolarità. Tuttavia, possiamo fornire anche bollettini della gradine previsionali, con le zone a rischio.