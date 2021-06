Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un livello di allerta gialla, per criticità idrogeologica su una vasta area della regione prealpina.

L’allerta meteo è stata diffusa per le seguenti aree: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini. Per il bacino Livenza, Lemene e Tagliamento l’allerta idraulica riguarda solamente la rete secondaria.

Secondo le previsioni si potrebbero verificare dal pomeriggio di oggi forti temporali che potrebbero assumere ingente intensità, con il rischio che si verifichino esondazioni dei corsi d’acqua anche minori. L’allerta è valida, per il momento sino alle 8:00 di domani mattina lunedì 21 giugno.

L’area veneta indicata dall’allerta meteo, ma anche località più a meridione, sono state interessate più volte da fenomeni meteorologici di notevole rilevanza, tra i maggiori in Italia. Da parte nostra evidenziamo la possibilità concreta che si possono verificare violente gradinate su ampie aree del Veneto, ma distribuite come solitamente succede in questi eventi meteo, a macchia di leopardo. Non sono da escludere anche trombe d’aria.

Nel frattempo, il Veneto è interessato da un’ondata di calore, con la temperatura massima che supera anche abbondantemente i 30°C, mentre valori minimi in pianura non scendono sotto 20°C.