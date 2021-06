È definita notte tropicale quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C e la minima ne segna ben 24. Il Centro Funzionale Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo di protezione civile, la 2021.63 con un livello di allerta arancione per rischio temporali di forte intensità, e rischio idrogeologico.

Nella giornata di sabato forti temporali si sono verificati in varie regioni della Francia con nubifragi, raffiche di vento e grandinate che hanno raggiunto dimensioni pazzesche, anche i 10 cm di diametro. Nel frattempo, l’Italia è investita d’aria calda proveniente dall’Africa, e la regione alpina, quella prealpina, le alte pianure del Nord, nelle prossime ore si troveranno in prossimità di un’area di confine tra quella umida che transita oltralpe, e il caldo africano.

Soprattutto in tarda serata si potrebbero verificare temporali di forte intensità nella pianura lombarda, oltre che la fascia montana. C’è il rischio che alcuni temporali possano assumere intensità, non poi così insolita in questi anni, e quindi generare un ingente quantità di pioggia in tempi brevissimi. Per tale motivo è stata diramata dalla regione Lombardia un’allerta meteo con particolare focus per l’area milanese, esattamente il nodo idraulico di Milano.

Il bollettino della regione Lombardia parla della possibilità che nel corso della giornata di oggi e della prossima notte si formino due distinti fronti temporaleschi.

Pertanto, in coincidenza di violenti temporali è vivamente suggerito, da parte nostra di evitare il transito in auto in sottopassi e in tutte quelle aree soggette ad allagamento. Inoltre, una particolare attenzione dovrebbe essere sempre fatta nel transitare sotto viali alberati in coincidenza di forti raffiche di vento.