POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Alta Pressione destinata, questo è quel che emerge dall’analisi dei modelli matematici, a prendere letteralmente il sopravvento sino ai primi di luglio. Il ché significa che avremo condizioni meteo climatiche fortemente estive.

Si tratterà, per chi ancora non lo sapesse, della struttura anticiclonica africana, pertanto prepariamoci a vivere un’escalation termica potente e destinata a consegnarci anomalie positive imponenti. Per intenderci: farà veramente caldo, anzi caldissimo.

Dando un’occhiata alle proiezioni termiche possiamo confermare quanto scritto nei precedenti approfondimenti, ossia che le temperature massime potrebbero superare diffusamente quota 40°C.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda le insidie temporalesche del Nord Italia, non possiamo far altro che confermare un incremento dell’instabilità diurna a partire dai settori alpini ma con precipitazioni che potrebbero estendersi anche nelle aree prealpine, pedemontane e sulle alte pianure. Specie a ovest.

Possibili sconfinamenti in direzione di Toscana e Liguria, idem sulle interne appenniniche centro settentrionali. Ma in quest’ultimo caso dovrebbe trattarsi di fenomeni più sporadici. Nel resto d’Italia proseguire la protezione anticiclonica e conseguentemente il bel tempo d’Estate. Idem il caldo, che continuerà a picchiar duro.

ESTATE AFRICANA

La novità più rilevante è che i modelli matematici di previsione lasciano intravedere, anche per la prima settimana di luglio, la persistenza dell’Alta Pressione Africana.

Se così fosse si spalancherebbero le porte a una prosecuzione del caldo eccessivo, tra l’altro con persistenti anomalie termiche che come detto in apertura potrebbero raggiungere livelli di eccezionalità. Attenzione soprattutto all’afa, che potrebbe accelerare notevolmente rendendo la calura insopportabile.

IN CONCLUSIONE

La nuova normalità estiva sembra destinata a non smentirsi neppure quest’anno, ove per nuova normalità intendiamo la costante presenza dell’Anticiclone Africano. Purtroppo perde quota l’ipotesi di disturbi capaci di regalarci rinfrescate temporalesche, tuttavia trattandosi di proiezioni a lungo termine al momento non possiamo escludere nessun scenario. Neppure che possano esserci temporali qua e là.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.