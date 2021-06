POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Per chi soffre il caldo, parliamo di caldo africano e quindi di condizioni meteo climatiche non propriamente gradevoli, le notizie che arrivano dai modelli matematici di previsione non sono per nulla incoraggianti.

L’Anticiclone Africano sembra destinato a persistere sino ai primi di luglio, a questo punto – vista la solidità strutturale – potrebbe spingersi anche oltre. Fin qui tutto bene, o quasi, se non fosse che le proiezioni termiche sono realmente preoccupanti. S’intravedono picchi termici eccezionali, per intenderci i termometri potrebbero superare a più riprese 40°C in varie città d’Italia e col passare dei giorni l’afa potrebbe crescere a dismisura.

Le poche insidie che potrebbero eventualmente esserci si focalizzerebbero nelle regioni del Nord, in forma di temporali a seguito di qualche spiffero d’aria fresca capace di insinuarsi all’interno della struttura anticiclonica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Abbiamo menzionato eventuali insidie nelle regioni del Nord e nelle prossime ore avremo un assaggio in tal senso.

Aria fresca oceanica si insinuerà all’interno dell’Alta Pressione provocando temporali soprattutto sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Tuttavia qualche episodio temporalesco di una certa forza potrebbe riuscire a propagarsi verso la Val Padana, specie sui settori ovest. Attenzione ad eventuali grandinate e colpi di vento. Da segnalare qualche scroscio di pioggia anche in Liguria e Alta Toscana, così come sull’Appennino centro settentrionale.

Tutto ciò tra domenica e la prima metà della prossima settimana. Altrove, invece, l’Alta Pressione dovrebbe riuscire a limitare i danni e anzi, potrebbe continuare a dispensare caldo a gogò.

AFA INCREDIBILE

Come dicevamo in apertura i centri di calcolo internazionali non sono per nulla incoraggianti. Le proiezioni sostengono la tesi africana, praticamente all’unisono, ciò significa che il caldo continuerà a picchiar duro e a cavallo tra fine giugno e inizio luglio potrebbe accelerare ulteriormente portandoci temperature talmente alte che potrebbero risultare eccezionali. Parliamo di punte di oltre 40°C per vari giorni e in molte città d’Italia. Il tutto associato a condizioni d’afa crescenti, che renderanno la calura davvero pesante e insopportabile.

IN CONCLUSIONE

Purtroppo c’è il rischio, serio, che la canicola africana diventi l’assoluta protagonista di un’Estate che sembrava poter prendere un’altra piega ma che invece si sta orientando decisamente verso il caldo eccessivo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.