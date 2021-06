Il Meteo dell’Aeronautica Militare conferma per sabato condizioni di maltempo praticamente su tutto Italia, se si fa eccezione di qualche disturbo, peraltro normale in questa stagione, su Alpi e Prealpi dove si potrebbe verificare qualche temporale. C’è da segnalare che avremo un aumento della temperatura abbastanza diffuso.

Per consultare il bollettino meteo potrete visitare il sito web MeteoAm. Il nostro articolo è una libera interpretazione di quello ufficiale, al fine di dare al lettore una panoramica di tendenza meteo non giornalistica.

Meteo per domani.

Nord: cielo generalmente sereno poco nuvoloso, ma solitamente offuscato per l’alto tasso di umidità. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso di Alpi e Prealpi con la possibilità di temporali sparsi nelle ore centrali della giornata, e occasionalmente in tarda serata. Temperatura in aumento.

Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di banchi nuvolosi sottili. Temperatura in aumento.

Sud e Sicilia: condizioni di diffuso bel tempo per l’intera giornata.

Venti: deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari: mossi mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il tirreno e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Insomma, il Meteo dell’Aeronautica Militare conferma il bel tempo ed il caldo.