L’Italia è interessata da un’area di alta pressione. Infiltrazioni di aria umida oceanica raggiungono le regioni alpine e prealpina, localmente anche il Piemonte. Nel frattempo, aria molto calda proveniente dal Nord Africa sta per riversarsi sull’Italia.

Nord: addensamenti nuvolosi già dalle prime ore su Alpi e Prealpi, in intensificazione nelle ore successive. Rischio di temporali pomeridiani a carattere sparso, localmente anche verso le aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Non è da escludere qualche sporadico temporale notturno da calore in Valle Padana.

Centro e Sardegna: cielo da sereno a poco nuvoloso. Nubi in aumento nelle zone interne nelle ore pomeridiane, specie nel settore appenninico del versante adriatico, con qualche occasionale acquazzone. Miglioramento nelle ore successive.

Sud e Sicilia: cielo da sereno poco nuvoloso con qualche addensamento nuvoloso stratificato. Nel pomeriggio si potrà avere un aumento della nuvolosità nell’area appenninica, con il rischio di qualche sporadico temporale a carattere locale.

Temperature: in generale aumento.

Venti: soffieranno piuttosto deboli di direzione variabile, con brezze.

Con la giornata di oggi avremo inizio di un’ondata di calore particolarmente intensa.