A dirlo è una ricerca del 2020 promossa nell’ambito della campagna di scienza del comitato Cittadini per l’aria. La ricerca, effettuata nel periodo compreso dall’8 febbraio al 7 maggio dell’anno passato, ha evidenziato come ogni anno nella sola città di Milano muoiano circa 1500 persone a causa dell’esposizione a concentrazioni di biossido di azoto superiori alla soglia massima indicata dall’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS), che la fissa a venti microgrammi per metro cubo.

La ricerca ha coinvolto i cittadini milanesi, che sono diventati veri e propri campionatori della particella inquinante ‘killer’: nel periodo di riferimento 277 campionatori posizionati in tutto il territorio della città hanno raccolto i dati relativi alla presenza di biossido d’azoto nell’aria, evidenziandone la quantità in eccesso.

L’ennesima ricerca che conferma la pericolosità e l’attualità della problematica dell’inquinamento in una grande città come Milano. Un problema che neppure il lockdown anti Covid dell’anno passato, con il conseguente semi-azzeramento del traffico automobilistico in città, sembra aver attutito.

A favorire l’inquinamento dell’area metropolitana milanese sono sicuramente la scarsa ventilazione ed il ristagno d’aria nei bassi strati, in quella che è la parte tra le più popolate d’Europa.