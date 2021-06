Ormai ci siamo, le proiezioni meteo diventano sempre più affidabili in quanto il periodo di previsione si avvicina sempre più, e durante il prossimo fine settimana avremo una forte ondata di calore nordafricano verso l’Italia.

Gli ultimi dati meteo indicano che sarà interessata maggiormente la Sardegna, dove in varie località si potranno toccare, e anche superare i 40°C. Tuttavia, nelle aree maggiormente colpite dal caldo in Sardegna, l’aria sarà particolarmente asciutta, perciò il caldo sarà torrido, oltre che accompagnato da sostenuto vento di scirocco.

Ben altra cosa il caldo che ci sarà invece su buona parte del resto d’Italia, dove si annuncia più umido, e nelle zone interne particolarmente insidioso, con la temperatura che su gran parte delle città italiane andrà attorno a 35°C. Una nota va raggiunta per la Valle Padana, dove l’umidità dei medi e bassi strati dell’atmosfera è aumentata notevolmente. Da queste parti la colonnina di mercurio è attesa per domenica attorno a 35°C, un valore che si era visto appena domenica 13 soprattutto tra la Lombardia, le regioni prealpine del Trentino e la Valle d’Aosta. In tale circostanza però l’aria era molto secca, ma stavolta con l’alto tasso di umidità il caldo sarà afoso.

Ci sono poi novità dell’inizio della settimana prossima, quando infiltrazioni di aria umida e più fresca, scavalcheranno l’arco alpino occidentale per irrompere in Valpadana dove si potrebbero verificare temporali di forte intensità, accompagnati da locali nubifragi e anche grandinate con chicchi di grosse dimensioni.

Sono quelle che vedremo ad inizio settimana prossima, probabilmente lunedì, le ideali condizioni per i treni della grandine, oltre che i groppi temporaleschi con tempeste elettriche per le aree sopra citate.

Temperature massime fino al 20 giugno 2021 per i capoluoghi italiani

Oristano 41°C

Carbonia 40°C

Iglesias, Sanluri 39°C

Sassari, Villacidro, Benevento, Terni 38°C

Caltanissetta 37°C

Arezzo, Siena, Viterbo, Firenze, Cremona 36°C

Prato, Mantova, Ferrara, Pistoia, Avellino, Bologna, Rovigo, Bolzano, Modena, Tempio Pausania, Piacenza, Foggia, Reggio nell’Emilia, Nuoro, Alessandria, Taranto 35°C

Parma, Cosenza, Isernia, Pavia, Perugia, Caserta, Frosinone, Lodi, Milano, Padova, Lucca, Verona, Gorizia, Pordenone, Rieti, Ascoli Piceno, Asti, Pisa, Roma, Forlì, Vicenza, Monza, Treviso 34°C

Ragusa, Vercelli, Enna, Matera, Novara, Trento, Udine, Brescia, L’Aquila, Reggio di Calabria, Grosseto, Trieste 33°C

Cesena, Como, Torino, La Spezia, Lecco, Verbania, Andria, Olbia, Bergamo, Carrara, Trapani, Urbino, Cagliari, Messina 32°C

Campobasso, Ravenna, Agrigento, Palermo, Belluno, Macerata, Napoli, Catania, Salerno, Crotone, Lanusei, Tortolì, Varese, Catanzaro, Chieti 31°C

Livorno, Teramo, Venezia, Massa, Genova, Potenza, Barletta, Imperia, Lecce, Siracusa, Sondrio, Savona, Pescara 30°C

Ancona, Biella, Latina, Rimini, Trani, Cuneo, Fermo, Pesaro, Brindisi 29°C

Bari, Aosta, Vibo Valentia 28°C