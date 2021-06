Meteo per domani.

Nord Italia, avremo condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso con nubi di scarsa rilevanza, ma con tendenza alla formazione di nuvolosità più marcata a ridosso dei rilievi alpini a partire dalla tarda mattinata, con il rischio di qualche temporale pomeridiano. Temperature elevate, generalmente superiori alle medie tipiche del periodo.

Centro e Sardegna, anche da queste parti transiteranno nubi stratificate di poco conto. Ma nel pomeriggio nelle zone interne si potrebbe verificare qualche addensamento nuvoloso a carattere cumuliforme, e non è escluso che possa dare luogo a qualche piovasco temporale. In serata cielo sereno ovunque.

La temperatura si manterrà di poco superiore alla media del periodo.

Sud e Sicilia: in genere bel tempo con qualche addensamento nuvoloso che però tenderà a divenire consistente ridosso dei rilievi tra Appennino e Sicilia. Non è da escludere qualche sporadico acquazzone o temporale pomeridiano. In serata bel tempo ovunque. Temperature di poco sopra la media.

Venti, deboli da nord ovest con rinforzi al Sud Italia, soprattutto in Puglia. Nel pomeriggio vento rinforzo in Sardegna. Ma in genere la ventilazione nel nostro Paese sarà debole.

Mari: saranno ancora mossi i bacini meridionali, e ci riferiamo all’Adriatico meridionale e allo Jonio, ma con moto ondoso in diminuzione. Un aumento del moto ondoso teso sui mari prossimi alla Sardegna e la Sicilia.

Insomma, le condizioni meteo attese nella giornata di domani saranno tutto sommato piuttosto buone, e potremmo definirle estive. L’eccesso di calura che si è presentato qualche giorno fa soprattutto nelle regioni del Nord, al momento si è calmato. Invece riguardo le previsioni a più lungo termine un’anticipazione: ci sono conferme di una forte ondata di calore sull’Italia a partire dal prossimo fine settimana.