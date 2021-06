Abbiamo archiviato la prima metà di giugno e l’illusione che potesse proseguire sulla falsa riga di maggio è già finita. Le condizioni meteo climatiche stanno cambiando, pesantemente. Un cambiamento che, a quanto pare, sembra poter spalancare le porte a una seconda metà del mese all’insegna del gran caldo.

Sì, perché i modelli matematici di previsione parlano chiaro: l’Anticiclone Africano farà sul serio. Farà sul serio fin da questa settimana, difatti approfitterà – come sempre – di un affondo depressionario oceanico sull’Europa occidentale. La risposta, che ben conosciamo, non si farà certo attendere: aria rovente sahariana punterà le nostre regioni.

Stiamo parlando di valori termici imponenti: 20-25°C a 1500 metri di quota. In alcune zone, Sardegna ad esempio, potrebbe addirittura affacciarsi l’isoterma +28°C. Non è uno scherzo, significa molto semplicemente che le temperature massime supereranno con facilità quota 35°C e che in qualche caso la colonnina di mercurio potrebbe centrare i primi 40°C.

Ma ciò che preoccupa, diciamolo, è il rischio persistenza. Purtroppo è concreto, inutile girarci attorno. L’Anticiclone Africano potrebbe durare sino a fine mese, pur senza escludere qualche piccola insidia che potrebbe far nascere temporali localmente violenti. Fatto sta che quando interviene questo tipo di struttura anticiclonica c’è poco da fare, scalzare è un’impresa titanica.

ADVERTISEMENT

Insomma, l’Estate è in rampa di lancio e il caldo che non ha fatto finora potrebbe arrivare di botto e non lasciarci più.