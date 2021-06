Sulla base delle attuali informazioni ottenute con dati ad altissima risoluzione attraverso il Centro Meteo Americano NCEP, la possibilità di ondate di calore in Italia appare essere particolarmente elevato con caratteristiche di eccezionalità.

Il picco di massima calura si dovrebbe raggiungere tra circa una settimana, perciò siamo ancora in una fase previsionale che necessiterà di conferme, soprattutto per quanto riguarda intensità ed entità dell’evento meteo. Inoltre, quelle che presentiamo sono temperature previste in ambito locale, quindi soggette a correzioni, e soprattutto da considerarsi approssimative. Ma tutto questo ci aiuta a comprendere quanto possa essere vigorosa un eventuale ondata di calore nordafricana.

Ne abbiamo parlato ripetutamente, il Nord Africa si è surriscaldato durante la primavera, sono state toccate temperature da record in varie località che vanno dalla regione del Sahara sino alla penisola arabica. Record di temperatura sono state segnalate anche in aree non desertiche, verso le rive del Mediterraneo orientale.

Siccome non fa molto notizia, forse non avete sentito parlare, ma ondate di caldo di portata record si sono avute in alcune aree della Russia settentrionale, in Artico, seguite peraltro poi da improvvise ondate di freddo con neve. In alcune località la temperatura era crollata di 30°C in poche ore.

Meteo pazzo si è presentato anche nel Nord America, terra dove la meteorologia è particolarmente seguita anche con dirette televisive e web in quanto le condizioni atmosferiche cambiano repentinamente generando parecchi disagi.

Pensate che a Toronto, nel Canada meridionale si è verificata un’ondata di caldo seguita da una fase di freddo che ha portato persino i fiocchi di neve solo qualche settimana fa. Nello stato del Manitoba, sempre in Canada, si è verificato un evento atmosferico che è stata inserita negli annali di meteorologia come la peggiore ondata di calore di giugno. E ci stiamo riferendo ad un’area geografica che solitamente durante l’inverno interessata da ondate di freddo con la colonnina di mercurio che può scendere anche sotto i -40°C.

Ebbene 40°C sono stati registrati a Emerson, 39°C a Morden nel Manitoba. Rammentiamo che siamo in Canada solo ai primi di giugno. Da quelle parti solo qualche giorno prima da quelle parti cadeva la neve. Ma ben 35-36°C sono stati registrati anche nel Wisconsin, Minnesota, Michigan, in riva ai Grandi Laghi, dove eventi di caldo così intenso si verifica solo in piena estate. In quei giorni, un valore da record pare sia stato registrato a Bismarck nello stato del Nevada, con 41°C.

Tutto questo si chiama meteo estremo e cambiamento climatico.

Temperature massime fino al 27 giugno 2021 per i capoluoghi italiani:

Foggia 44°C

Cosenza 43°C

Catania, Andria 42°C

Barletta, Trani, Benevento 41°C

Caltanissetta, Bari, Sassari 40°C

Lecce, Matera, Caserta 39°C

Catanzaro, Palermo, Messina, Enna 38°C

Avellino, Sanluri, Firenze, Ascoli Piceno, Roma, Terni, Vibo Valentia, Carbonia, Brindisi, Agrigento, Ragusa, Prato, Reggio di Calabria 37°C

Potenza, Forlì, Olbia, Pistoia, Bologna, Chieti, Iglesias, Villacidro, Lucca, Mantova, Oristano, Modena, Salerno, Teramo, Arezzo 36°C

Siracusa, Taranto, Cesena, Frosinone, Reggio nell’Emilia, Siena, Rovigo, Trieste, Isernia, Parma, Campobasso, Gorizia 35°C

Nuoro, Urbino, Napoli, Padova, Viterbo, Latina, Macerata, Cremona, Verona, Ferrara, Pordenone, Rieti, Udine, Perugia, Pisa, Cagliari, Grosseto, Piacenza 34°C

Bolzano, Brescia, Treviso, Tempio Pausania, Ravenna, Trapani, Vicenza, Lodi, Pavia, Tortolì, Venezia 33°C

Massa, Genova, Milano, Carrara, Monza, Rimini, Crotone, Livorno, Alessandria, Lanusei, Como, Savona, Vercelli 32°C

Novara, Pescara, Asti, La Spezia, Pesaro, Trento, Ancona, Bergamo, Lecco, Verbania, L’Aquila 31°C

Torino, Fermo, Sondrio, Aosta, Varese, Belluno 30°C

Imperia 29°C

Biella, Cuneo 28°C

Temperature massime fino al 27 giugno 2021 tra tutti i Comuni d’Italia:

Lentini 45.5°C

Catenanuova 44.8°C

Amendola, Canosa di Puglia 44.7°C

Carapelle, Orta Nova 44.6°C

Paternò 44.5°C

Foggia, Stornara 44.3°C

Cerignola, Ordona 44°C

Motta Sant’Anastasia 43.9°C

Palagonia, Stornarella 43.8°C

San Severo, Scordia 43.7°C

Tarsia 43.3°C

Carlentini 43.2°C

Ramacca 43.1°C

Misterbianco 43°C

Raddusa 42.9°C

Curinga 42.8°C

Corato, Santa Maria di Licodia 42.6°C

Cosenza, Torremaggiore 42.5°C

Bisignano 42.4°C

Gravina in Puglia, Lucera, Montemilone, Ruvo di Puglia 42.3°C

Catania, Poggiorsini 42.2°C

Andria, Bompensiere, Francofonte, Grumo Appula, Luzzi, San Ferdinando di Puglia, San Paolo di Civitate 42.1°C

Biancavilla, Bolognetta, Castelluccio dei Sauri 42°C

Bitetto, Lavello, Misilmeri, Modugno, Pizzoni 41.9°C

Binetto, Terlizzi 41.8°C

Su elaborazione dati attraverso il Centro Meteo Americano NCEP.