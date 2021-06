Cambiamenti meteo climatici

Ne avevamo parlato in quelli che erano tempi non sospetti, così si dice. Questo articolo era stato pubblicato il 7 Aprile 2021, ed oggi ritengo sia utile fare un aggiornamento a firma di Federico De Michelis.

Siamo sotto assedio in tutto il Pianeta dagli effetti di cambiamenti climatici che stanno innescando anomali eventi meteo, con tempeste, grandine, uragani, neve fuori stagione. Le cronache riportano un caos meteo che preoccupa perché è reale, non si tratta più di previsioni. La realtà è sotto gli occhi di tutti.

Mauro Meloni diceva che:

Come non dargli ragione, lo vedremo nelle prossime settimane, in quanto ogni proiezione è peggiorata all’inverosimile verso il “caldo estremo”.

Mauro Meloni diceva:

Stamattina ho osservato la linea di tendenza meteo climatica per un periodo di 15 giorni. Vi ho presentato quella dell’Aeronautica Militare Italiana (bollettino 30 giorni). E sono preoccupato per il trend che sta per iniziare, sia perché detesto le anomalie climatiche, sia perché il caldo eccessivo mi fa passare la voglia di estate. Quella stagione che da piccolo si diceva che faceva caldo quando il termometro segnava 30°C, mentre ora è percepito tale vedo, se si toccano i 35°C.

Non vi è alcun dubbio che la temperatura media globale sia aumentata, è andata su moltissimo anche in Italia, ma non uniformemente, e per altro in alcune località la salita dei termometri è quasi inspiegabile. Prendete il caso Trieste, per esempio.

E’ poi allucinante l’aumento termico medio che si vede al Nord Italia, le grandi città d’estate sono malsane. E poi le Alpi, dove ogni anno una capatina verso i ghiacciai la faccio e vedo che ad agosto l’ambiente naturale è sempre più uno scempio. Ma non sono io a dirlo.

I ragazzi di 15-18 anni che ogni anno vanno a sciare, che frequentano la montagna, sono testimoni del cambiamento climatico furioso. Li sento parlare, in particolare in un recente incontro on line, visti i tempi, dove abbiamo parlato di montagna, sono stati loro a raccontare lo scempio climatico alpino, con i ghiacciai in rapida ritirata.

Ma adesso riparliamo dell’Estate 2021. Si era detto che ci sarebbe potuto essere un periodo molto caldo già in giugno, ed eccolo pronto a irrompere nel nostro Paese con violenza. Vedevo stime di temperatura massima prevista di 44°C a Foggia, e questo mi è più che sufficiente accendere il mio sensore per avviare la protezione dal caldo. Caldo eccessivo che detesto perché rovina il vivere all’aria aperta in serenità senza patire un caldo che un tempo non troppo distante da oggi non ci apparteneva.

Mauro Meloni diceva:

Resta però assolutamente di portata storica anche l’eccezionale ondata di freddo e neve del 7, 8 e 9 aprile 2003, quando l’Italia fu interessata da un’intensa irruzione artica, con le regioni centro-meridionali adriatiche che vennero addirittura imbiancate fin sulla costa.

Per effetto di un’intensa ondata di freddo dalla Russia, la neve cadde fin sulla costa con accumulo soprattutto in Molise e Puglia, ma furono molto ingenti le nevicate anche in Appennino. Oltre a Bari e Termoli, persino città come Brindisi e Lecce furono colpite da fioccate del tutto insolite per il periodo.

Quest’anno abbiamo avuto il gelo tardivo, come leggerete nel seguito, la previsione proposta da Mauro Meloni si avverò, e ne sanno qualcosa gli agricoltori. In Francia il gelo ha prodotto danni incalcolabili nel settore vitivinicolo. In Italia le colture di preziosa frutta nelle vallate alpine hanno avuto ingenti danni.

E’ nevicato fuori stagione tra fasi di caldo primaverile eccessivo e precoce, e freddo tardivo invernale. Ed ecco ora che quello che era il sentore si sta concretizzando. Ma nessuno di noi ha la sfera magica, la scienza sostiene che con gli eccessi climatici avremo freddo e caldo estremi. Ed eccoli.

Gelo tardivo e dannoso, non solo in Italia