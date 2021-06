POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici di previsione proseguono per la loro strada. Le condizioni meteo climatiche registreranno un miglioramento nei prossimi giorni, miglioramento indotto dall’espansione di una forte struttura di Alta Pressione i cui effetti si faranno sentire maggiormente da metà della prossima settimana.

Stavolta, carte alla mano, dovrebbe trattarsi di un periodo di stabilità atmosferica destinato a durare. Le temperature inizieranno a salire e si tratterà di una vera e propria escalation, destinata a consegnarci la prima vera ondata di caldo dell’Estate 2021.

Avremo modo di occuparci dettagliatamente del profilo termico, possiamo tuttavia anticiparvi che su alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe spingersi a ridosso dei 40°C. Da segnalare possibili temporali, di forte intensità, attorno al 20 giugno in particolare nelle regioni del Nord Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

La crisi temporalesca indotta dall’intrusione dell’aria fresca dai quadranti orientali non è ancora assopita. Si prospettano ulteriori fenomeni pomeridiani anche nel corso del fine settimana, seppur in fase di netta decelerazione a partire dalle regioni del Centro Nord.

Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, dovrebbero permanere nell’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia, laddove la circolazione d’aria fresca avrà ancora qualche da dire.

Dopodiché si procederà verso un più generale miglioramento, come detto ci aspettiamo un consolidamento dell’Alta Pressione fin dai primissimi giorni della prossima settimana, consolidamento che ci traghetterà verso quella che possiamo definire tranquillamente la prima ondata di calore dell’Estate.

ESTATE AFRICANA

L’Alta Pressione si avvarrà progressivamente del supporto dell’aria calda subtropicale, ragion per cui le temperature saliranno rapidamente e in modo consistente, dettando i tempi di anomalie positive piuttosto accentuate. Farà caldo dappertutto, ma in particolare al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Tale fiammata africana trarrà origine da un affondo ciclonico sull’Europa occidentale e verso il 20 giugno qualche spiffero d’aria umida potrebbe affacciarsi sulle nostre regioni centro settentrionali innescando violenti temporali. Ma dovrebbe trattarsi di una breve parentesi, difatti stavolta l’Anticiclone non sembra avere la minima intenzione di abdicare.

IN CONCLUSIONE

L’Estate sembra voler accelerare in modo definitivo e la prima ondata di caldo, vera, della bella stagione sta per farci visita.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.