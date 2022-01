Chi siamo 2

MeteoGiornale.it è l’espressione di varie sinergie, finalizzate per creare prodotti editoriali di alta qualità. Tutti i nostri articoli sono redatti da professionisti freelance che collaborano, in buona parte tramite il telelavoro, con quella che è una realtà visitata ogni mese da svariati milioni di utenti. Il sito web è in versione italiana e ha diverse pagine social.

La sede direzionale e operativa è ubicata a Milano nel quartiere universitario di Città Studi, dove è in contatto con le varie Università con progetti e ricerca.

Creatore del sito web è Andrea Meloni, che anche se non ama dirlo, possiamo definire un veterano di Internet, avendo iniziato la sua attività di editorialista e webmaster nel lontano 1996. Andrea vive a Milano, si è con gli anni specializzato in SEO e comunicazione. La sua formazione è multidisciplinare.

MeteoGiornale.it ha una sede fisica in uno spazio di circa 200 mq a Milano, con sala riunioni, sale briefing, e numerose postazioni lavoro.

La proprietà del sito web è di Turismo e Ambiente S.r.l. con sede legale e operativa a Milano in Via Paolo Diacono 9, che si occupa di sviluppo di opportunità in ambito turistico, immobiliare e ambientale. L’amministratore Unico è Andrea Meloni.

Collaborano al progetto:

Massimo Aceti, webmaster, programmatore, specialista in gestione software editoriali, sviluppo di software meteorologici e per modelli matematici.

Piero Meloni, webmaster, esperto in CMS e in social media.

La redazione editoriale è curata da vari professionisti esperti in varie discipline che evidenziamo in estrema sintesi:

Ivan Gaddari , meteorologo, agrometeorologo, esperto in scienze

, meteorologo, agrometeorologo, esperto in scienze Mauro Meloni , esperto in comunicazione, meteorologia, scienze

, esperto in comunicazione, meteorologia, scienze Davide Santini, fisico, meteorologo, scienze della Terra

fisico, meteorologo, scienze della Terra Piero Luciani, meteorologo, esperto nel meteo a breve termine

meteorologo, esperto nel meteo a breve termine Giovanni De Luca, esperto in meteorologia, climatologia e news dal mondo

esperto in meteorologia, climatologia e news dal mondo Stefano Ferrari, meteorologo, scienze della Terra

meteorologo, scienze della Terra Federico De Michelis, meteorologo, divulgatore scientifico

meteorologo, divulgatore scientifico Massimo Aceti, gestione contenuti

gestione contenuti Andrea Meloni, gestione linea editoriale e contenuti

Partecipano per la consulenza scientifica Innovazione Scienza S.r.l., (con sede legale e operativa a Milano in Via Paolo Diacono 9. L’amministratore Unico è Andrea Meloni.

Per il know how Meteo Giornale S.r.l., con sede legale e operativa a Milano in Via Paolo Diacono 9. L’amministratore Unico è Andrea Meloni.

Per la gestione tecnica e di comunicazione Crea Business S.r.l., con sede legale e operativa a Milano in Via Paolo Diacono 9. L’amministratore Unico è Andrea Meloni.

Per contattarci potrete scrivere a contatti@meteogiornale.it

TURISMO E AMBIENTE S.R.L. – C.F. 08875060967

INNOVAZIONE SCIENZA S.R.L. – C.F. 10463560960

CREA BUSINESS S.R.L. – C.F. 07112310961

METEO GIORNALE S.R.L. – C.F. 06638000965