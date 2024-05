Chi sperava nell’arrivo dell’estate con l’inizio di giugno potrebbe rimanere profondamente deluso. Tuttavia, questa delusione non sarà uniforme su tutta la penisola italiana, ma interesserà principalmente le regioni settentrionali, che potrebbero affrontare un inizio d’estate meteorologica particolarmente turbolento e più fresco del consueto. Le condizioni meteo si presenteranno ancora una volta dinamiche e instabili a causa di flussi freschi nord-atlantici, che continueranno a dominare la scena europea.

Italia divisa

L’Italia sarà letteralmente divisa in due blocchi per quanto riguarda la prima settimana del nuovo mese. Il Nord, come accennato in precedenza, sarà influenzato dai flussi freschi provenienti dal Nord Europa, che porteranno molta instabilità con piogge, nubi, venti forti e temporali localmente intensi. Al contrario, le regioni del Sud saranno interessate da ondate di caldo provenienti dal Nord Africa.

Di conseguenza, avremo due tipi di tempo completamente diversi tra nord e sud: il meridione vivrà un inizio di giugno decisamente caldo, con temperature che nei primi tre giorni del mese raggiungeranno i 30-32 °C nei valori massimi, mentre nei giorni successivi la colonnina di mercurio potrebbe superare addirittura i 35 o i 36 °C.

Al contrario, il Nord Italia, sotto l’influenza di un nucleo di aria fresca piuttosto insidioso e turbolento, affronterà molta instabilità con frequenti temporali che manterranno le temperature relativamente basse. Durante il giorno, le temperature faticheranno a superare i 23-25 °C, mentre di sera e di notte potrebbero scendere sotto i 15 °C, rendendo quasi necessario l’uso di abiti più pesanti.

Prospettive per la prima metà di Giugno

Mentre al nord sembrerà autunno, al sud sarà piena estate. Ma quanto dureranno queste marcate differenze tra nord e sud? Al momento è difficile dirlo con certezza, ma sembra che per almeno tutta la prima metà di giugno il tempo rimarrà turbolento su tutto il Nord Italia, con un elevato rischio di precipitazioni e temporali frequenti, mentre il sud continuerà a essere influenzato dal caldo nordafricano.

Le prospettive meteo per la prima metà di giugno sono quindi caratterizzate da una persistente dicotomia tra Nord e Sud Italia. Le regioni settentrionali, infatti, dovranno affrontare un periodo prolungato di instabilità, con piogge e temporali che potrebbero verificarsi quasi quotidianamente. Questa situazione è causata dalla continua presenza di flussi d’aria freschi provenienti dal Nord Europa, che manterranno le temperature sotto la media stagionale e creeranno condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi.

D’altro canto, le regioni meridionali saranno sotto l’influenza di un’alta pressione di matrice subtropicale, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le ondate di caldo provenienti dal Nord Africa porteranno le temperature a livelli decisamente estivi, con picchi che potrebbero superare i 35 °C in molte località. Questa situazione di forte contrasto termico tra Nord e Sud Italia potrebbe perdurare per buona parte del mese di giugno, rendendo necessaria una costante attenzione alle previsioni meteo per chi vive nelle regioni settentrionali.

La sfida di affrontare un meteo così dinamico e instabile richiede una preparazione adeguata e una certa flessibilità. Le persone che vivono al Nord dovranno essere pronte a gestire improvvisi cambiamenti climatici, portando sempre con sé ombrelli e abiti adatti a temperature variabili. Nel frattempo, chi si trova al Sud potrà godere di giornate calde e soleggiate, ma dovrà anche prestare attenzione ai possibili picchi di calore, adottando misure per proteggersi dall’eccessiva esposizione al sole.