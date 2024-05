Chi sperava nell’arrivo dell’estate all’esordio di giugno, resterà profondamente deluso. Sia chiaro, questo non varrà per tutta la nostra penisola, bensì esclusivamente per le regioni settentrionali che rischiano di fare i conti con un avvio d’estate meteorologica assolutamente turbolento e più fresco del solito. Le condizioni meteo infatti si presenteranno per l’ennesima volta dinamiche e instabili a causa di flussi freschi nord-atlantici, ancora protagonisti indiscussi della scena europea.

Italia tra due fuochi

L’Italia si troverà letteralmente suddivisa in due blocchi per quanto riguarda la prima settimana del nuovo mese. Il Nord, come detto poc’anzi, se la vedrà con i flussi freschi provenienti dal Nord Europa che garantiranno tanta instabilità a suon di piogge, nubi, venti forti e anche temporali localmente estremi, mentre le regioni del Sud riceveranno la visita a più riprese del caldo nord-africano.

Dunque, avremo due tipi di tempo totalmente differenti tra nord e sud: il meridione vivrà un avvio di giugno decisamente caldo, con temperature inizialmente attorno ai 30-32 °C nei valori massimi per quanto concerne i primi tre giorni del mese, mentre nei giorni successivi la colonnina di mercurio rischia di superare addirittura i 35 o i 36 °C.

Discorso totalmente opposto per quanto riguarda il Nord Italia che, essendo sovrastato da un nucleo di aria fresca abbastanza insidioso e turbolento, avrà a che fare con tanta instabilità e quindi tanti temporali che manterranno le temperature piuttosto basse. In pieno giorno la colonnina di mercurio faticherà a superare i 23 o i 25 °C, mentre in tarda sera e in piena notte le temperature potrebbero precipitare anche al di sotto dei 15 °C, rendendo quasi obbligatorio l’utilizzo di abiti un pochino più pesanti.

Previsioni per la prima metà di Giugno

Insomma, da un lato sembrerà autunno, dall’altro invece piena estate. Ma quanto dureranno queste eccessive differenze tra nord e sud? Difficile dirlo al momento con certezza, ma pare proprio che per almeno tutta la prima metà di giugno il tempo si rivelerà ancora turbolento su tutto il Nord Italia, con elevato rischio di precipitazioni e temporali frequenti, mentre il sud si ritroverà più volte al di sotto del caldo nordafricano.