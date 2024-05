Analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche previste per la settimana

Nel corso della prossima settimana, le condizioni meteorologiche mostreranno variazioni significative, influenzando diversamente le temperature e le precipitazioni. Si prevede che le dinamiche atmosferiche saranno particolarmente variabili, con un’alternanza di giornate caratterizzate da cielo coperto e altre con maggiori schiarite.

Variazioni termiche e precipitazioni nella settimana

Il Lunedì 27 sarà caratterizzato da nubi sparse con temperature che oscilleranno tra i 14°C e i 22°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%, con venti medi di 5 km/h provenienti da Sud/Sud-Ovest e raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Il giorno successivo, Martedì 28, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Le temperature subiranno un lieve aumento, variando da 15°C a 23°C, mentre la probabilità di precipitazioni salirà al 60%. I venti saranno moderati, soffiando da Sud a una velocità media di 5 km/h, con raffiche massime di 24 km/h.

Mercoledì 29 vedrà un ritorno delle nubi sparse, con temperature stazionarie rispetto al giorno precedente e venti leggermente più deboli, mediamente a 4 km/h da Sud/Sud-Ovest.

Giovedì 30, le condizioni meteorologiche peggioreranno con un cielo nuvoloso e rovesci. Si prevede un incremento della temperatura minima e precipitazioni abbondanti, con circa 3 mm di pioggia attesi. I venti saranno moderati, con una velocità media di 5 km/h da Sud.

Venerdì 31 continuerà a essere una giornata di nuvolosità e rovesci, con temperature simili al giorno precedente e precipitazioni ancora intense, circa 5 mm. I venti saranno leggermente più forti, soprattutto da Sud-Est.

Il primo giorno di Giugno, Sabato 1, si caratterizzerà per un cielo ancora coperto con piovaschi più leggeri, circa 2 mm di pioggia previsti, e venti moderati da Sud.

Domenica 2 si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un abbassamento della temperatura minima, con venti che ruoteranno da Nord/Nord-Ovest.

Lunedì 3, le condizioni meteorologiche saranno dominate da cielo coperto e pioggia, con un significativo aumento della temperatura massima, che potrebbe raggiungere i 25°C. Le precipitazioni saranno intense, con circa 4 mm di pioggia previsti.

Martedì 4 e Mercoledì 5 concluderanno il periodo di osservazione con cielo molto nuvoloso e piovaschi, mantenendo temperature massime elevate e precipitazioni moderate.

Sintesi delle previsioni meteorologiche

Il periodo in esame sarà caratterizzato da un’alternanza di giornate nuvolose con precipitazioni frequenti e giornate con maggiori schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 26°C, con una media di 15°C per le minime e 24°C per le massime. Complessivamente, si prevede che cadano circa 16 mm di pioggia. Questa analisi suggerisce un’attenzione particolare alle variazioni giornaliere, che potrebbero influenzare diversi aspetti della vita quotidiana e delle attività all’aperto.