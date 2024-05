Analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche previste per la settimana

Variazioni termiche e precipitazioni: un’osservazione giornaliera

Nel corso della settimana in esame, si prevede che le condizioni meteorologiche mostreranno variazioni significative in termini di copertura nuvolosa e precipitazioni. In particolare, il martedì 28 sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 16°C e i 23°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%, con venti medi di 5 km/h provenienti da Sud e raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Il giorno seguente, mercoledì 29, si assisterà a nubi sparse con temperature stazionarie rispetto al giorno precedente e venti medi di 5 km/h da Sud/Sud-Ovest. Le raffiche di vento si attenueranno, raggiungendo un massimo di 18 km/h.

Il giovedì 30, le condizioni meteorologiche saranno simili, con un leggero aumento della temperatura massima fino a 24°C e un incremento della probabilità di precipitazioni al 60%. I venti saranno leggermente più intensi, con una velocità media di 6 km/h da Sud-Est e raffiche che potranno toccare i 29 km/h.

Il venerdì 31, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo nuvoloso con rovesci. Le temperature rimarranno pressoché invariate, ma la probabilità di precipitazioni salirà al 90%, con attesi circa 4 mm di pioggia. I venti cambieranno direzione, soffiando da Nord a una velocità media di 7 km/h e raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Previsioni per l’inizio di giugno

Con l’avvicinarsi di giugno, le condizioni meteorologiche mostreranno un marcato deterioramento. Il sabato 1 giugno, il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci intensi e una significativa diminuzione delle temperature, che varieranno tra i 14°C e i 21°C. Le precipitazioni rimarranno al 90%, con un accumulo previsto di circa 9 mm di pioggia.

La giornata di domenica 2 vedrà un miglioramento con cielo poco nuvoloso e temperature che varieranno tra i 12°C e i 23°C. La probabilità di precipitazioni sarà ancora elevata, al 70%.

Per il lunedì 3 e il martedì 4, si prevede un progressivo aumento delle temperature, con cielo nuvoloso e molto nuvoloso rispettivamente. Le precipitazioni saranno meno frequenti lunedì, con una probabilità del 30%, salendo al 70% martedì.

Infine, il mercoledì 5 e il giovedì 6 saranno caratterizzati da cielo poco e molto nuvoloso rispettivamente, con temperature in ulteriore aumento e precipitazioni frequenti il giovedì, con una probabilità del 70%.

Sintesi delle previsioni meteorologiche

La settimana in esame sarà segnata da una varietà di condizioni meteorologiche, con un’alternanza di giorni poco nuvolosi a giorni con intensi rovesci. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 26°C, con una media di 15°C per le minime e 24°C per le massime. Complessivamente, si prevede che cadano circa 13 mm di pioggia nel periodo considerato, con un picco di precipitazioni verso la fine della settimana e l’inizio di giugno. Queste previsioni offrono una panoramica dettagliata e scientificamente fondata delle condizioni meteorologiche attese, essenziali per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni atmosferiche.