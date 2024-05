Analisi delle variazioni meteo per la settimana entrante

Previsioni meteo dettagliate giorno per giorno

Nel corso della settimana in esame, si osserveranno variazioni significative nelle condizioni meteo, influenzando temperature, precipitazioni e intensità dei venti. Questa analisi fornirà una panoramica dettagliata delle previsioni meteo per i giorni a venire.

Mercoledì 29: Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. Si prevede un’escursione termica che varierà da 14°C a 28°C, con un marcato aumento della temperatura massima. La probabilità di precipitazioni sarà del 30%. I venti soffieranno debolmente a 5 km/h da Nord/Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Giovedì 30: Persistenza di nubi sparse, con condizioni ventose intermittenti. Le temperature oscilleranno tra 16°C e 24°C, evidenziando una notevole diminuzione della temperatura massima. Le precipitazioni saranno più probabili, con un’incidenza del 70%. Il vento, proveniente da Nord-Ovest, avrà una velocità media di 7 km/h e raffiche fino a 40 km/h.

Venerdì 31: Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ventosità intermittente. Le temperature varieranno da 15°C a 25°C, con una diminuzione della temperatura minima e un incremento della massima. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%. Il vento, da Ovest/Sud-Ovest, avrà una velocità media di 10 km/h e raffiche che potranno toccare i 60 km/h.

Sabato 1 giugno: Condizioni di cielo poco nuvoloso e ventosità intermittente. Temperature comprese tra 14°C e 26°C, con una diminuzione della minima e un aumento della massima. La probabilità di precipitazioni si manterrà al 40%. Venti da Sud/Sud-Est soffieranno a una media di 7 km/h, con raffiche fino a 45 km/h.

Domenica 2: Il cielo sarà molto nuvoloso. Si prevedono temperature tra 14°C e 28°C, con un aumento della temperatura massima. Le precipitazioni saranno molto probabili, con un tasso del 90% e circa 1 mm di pioggia attesa. Venti leggeri da Sud a 4 km/h, con raffiche fino a 12 km/h.

Lunedì 3: Giornata nuvolosa con rovesci. Temperature da 16°C a 23°C, con una forte diminuzione della temperatura massima. Precipitazioni molto probabili al 90%, con un accumulo previsto di circa 14 mm di pioggia. Venti da Sud-Ovest a 5 km/h, con raffiche fino a 12 km/h.

Martedì 4: Nubi sparse caratterizzeranno il cielo. Temperature previste tra 15°C e 28°C, con un forte aumento della temperatura massima. La probabilità di precipitazioni sarà del 20%. Venti da Ovest/Nord-Ovest soffieranno a una media di 5 km/h, con raffiche massime di 10 km/h.

Mercoledì 5: Nuvolosità con rovesci. Temperature tra 15°C e 30°C, con un incremento della temperatura massima. Precipitazioni molto probabili al 90%, con circa 4 mm di pioggia attesa. Venti da Ovest/Sud-Ovest a 6 km/h, con raffiche fino a 12 km/h.

Giovedì 6: Giornata nuvolosa. Temperature stazionarie tra 15°C e 29°C. Probabilità di precipitazioni al 70%. Venti da Ovest/Sud-Ovest a 5 km/h, con raffiche fino a 21 km/h.

Venerdì 7: Cielo molto nuvoloso. Temperature da 14°C a 30°C, con una diminuzione della minima e un aumento della massima. Precipitazioni probabili al 70%. Venti da Est/Nord-Est a 6 km/h, con raffiche fino a 13 km/h.

Sintesi delle previsioni meteo

Il periodo in esame vedrà un accumulo complessivo di circa 19 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 14°C e un massimo di 30°C, con una media di 15°C per le minime e 27°C per le massime. Le variazioni di temperatura e precipitazioni saranno influenzate da una serie di fattori atmosferici che continueranno a essere monitorati per aggiornamenti futuri.