Passano i giorni ma non cambiano le previsioni meteo per la festa della Repubblica. Anche gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli meteo ci propongono un’evoluzione decisamente da dimenticare per l’inizio di giugno, ovvero per il fine settimana in arrivo. Rispetto al mese di maggio non ci saranno particolari cambiamenti sull’assetto barico tra Atlantico ed Europa e di conseguenza continueremo a fare i conti con flussi instabili provenienti dal Centro-Nord Europa e dall’Atlantico che inevitabilmente porteranno acquazzoni e temporali sulla nostra penisola.

Nucleo fresco ad inizio Giugno

Tra sabato, domenica e lunedì la nostra penisola si ritroverà alle prese con un vasto nucleo di aria fresca proveniente dal Nord Europa che acutizzerà l’instabilità sul Nord Italia, arrecando temporali localmente violenti e ricchi di grandine. Sia sabato che domenica saranno giornate particolarmente insidiose per il Nord Italia e localmente anche per le regioni centrali, mentre il sud potrebbe godere di un weekend un po’ più tranquillo e soprattutto più caldo.

Meteo per la Festa della Repubblica

Ma quindi cosa succederà durante la festa della Repubblica? Domenica 2 giugno sarà una giornata decisamente turbolenta sulle regioni del Centro-Nord. Le correnti instabili provenienti da ovest porteranno nuvolosità più frequente su Liguria, Toscana, Lazio e gran parte del Nord Italia, dove sarà più probabile imbattersi in piogge e improvvisi temporali. È chiaro che la Pianura Padana sarà il settore più coinvolto dall’instabilità pomeridiana e serale, dove non escludiamo forti temporali con grandinate, chicchi di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento molto forti.

Temperature durante il Weekend

Anche le temperature non saranno per nulla estive sul Nord Italia: le massime faticheranno a superare i 23 o i 24 °C, mentre le regioni centrali vedranno qualche punta di 26 o 27 °C. Discorso del tutto opposto al sud, dove farà decisamente più caldo sia sabato che domenica, considerando che la colonnina di mercurio rischia di superare addirittura i 30 °C nei settori interni, dalla Puglia alla Sicilia.

Insomma, l’Italia si ritroverà letteralmente divisa in due durante la festa della Repubblica, col Nord alle prese con piogge, nubi e temporali, mentre il sud vivrà una giornata un po’ più soleggiata e soprattutto più calda.