Nel corso del fine settimana, un’ondata di maltempo ha colpito duramente diverse aree degli Stati Uniti, causando la morte di oltre 20 persone e lasciando centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica. Il maltempo ha interessato soprattutto il Midwest e la East Coast, sconvolgendo i piani di viaggio di milioni di americani di ritorno da un weekend lungo, che si preannunciava da record per il Memorial Day.

Nella giornata di lunedì, gli aeroporti da Atlanta a Boston hanno registrato ritardi a causa del maltempo, che ha portato piogge intense, venti potenzialmente dannosi e grandine in gran parte della costa orientale degli Stati Uniti. Particolari allerta meteo sono state emesse per le aree di New York, New Jersey e Pennsylvania fino a tarda serata, e una allerta tornado è stata diramata per una zona che va dal nord del Maryland fino all’est della Carolina del Nord, compresa Washington, D.C. Inoltre, sono state previste ulteriori tempeste e temperature elevate per il Texas e le pianure meridionali nella giornata di martedì, con possibilità di grandine e forti venti.

I funzionari della Federal Aviation Administration (FAA) hanno lavorato a stretto contatto con le compagnie aeree per pianificare le interruzioni previste durante il weekend del Memorial Day. Venerdì, 2,9 milioni di persone sono state sottoposte ai controlli di sicurezza negli aeroporti statunitensi, secondo la Transportation Security Administration, stabilendo un record giornaliero.

A metà giornata di lunedì, l’aeroporto La Guardia di New York City ha registrato ritardi medi di 100 minuti a terra. Anche i voli all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, il più trafficato al mondo, hanno subito ritardi. Ritardi e blocchi a terra sono stati segnalati o previsti anche negli aeroporti di Chicago, Virginia, Baltimore, Washington, Philadelphia e Cleveland a causa delle tempeste, secondo quanto riferito dalla FAA.

In Kentucky, il governatore Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza lunedì mattina dopo che quattro persone sono morte nel fine settimana. Nel pomeriggio di lunedì, il governatore Beshear ha annunciato una quinta vittima collegata alle tempeste, una persona deceduta per un attacco di cuore mentre tagliava alberi abbattuti. Più di 150.000 clienti nello stato erano senza corrente elettrica a metà giornata a causa dei venti dannosi.

Altrove, un tornado ha causato la morte di almeno sette persone nel nord del Texas, tra cui due bambini di 2 e 5 anni. Otto persone sono state uccise in Arkansas e due in Oklahoma mentre tempeste violente attraversavano la regione, distruggendo centinaia di edifici e spazzando via abitazioni. Tempeste violente in Virginia hanno causato almeno una vittima, secondo quanto riferito dalle autorità.

Migliaia di persone nel sud e nel Midwest erano senza corrente lunedì, secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us. Nel tardo pomeriggio di lunedì, erano previste tempeste violente dal Texas a New York, secondo il National Weather Service’s Storm Prediction Center. Alluvioni improvvise erano possibili dal Maryland alle Catskill Mountains a New York, secondo il servizio meteorologico, e tornado erano possibili nella regione del Mid-Atlantic.

Il sistema era l’ultimo di una serie di tempeste che hanno colpito la regione negli ultimi giorni. Cinque persone sono state uccise e parte di una città è stata devastata in Iowa la settimana scorsa dopo il passaggio di un potente tornado.

Il presidente Biden ha rilasciato una dichiarazione di cordoglio per le persone colpite dalle tempeste e ha ringraziato i soccorritori per il loro lavoro. “Jill e io preghiamo per coloro che hanno tragicamente perso la vita a causa dei devastanti tornado che hanno attraversato Texas, Arkansas e Oklahoma, distruggendo intere comunità e lasciando una scia di distruzione”, ha detto Biden.

Biden ha detto che il governo federale era “pronto a fornire supporto secondo necessità”. Ha sottolineato che le tempeste del Memorial Day sono arrivate poche settimane dopo che le contee del Midwest e del Sud stavano ancora recuperando da un altro maltempo.

Domenica, tempeste violente nella contea di Howell, Missouri, hanno prodotto grandine delle dimensioni di palle da baseball e tornado che hanno abbattuto alberi e danneggiato case vicino alla città di Mountain View, ha detto Kelsey Angle, un meteorologo del National Weather Service a Springfield.

In Kentucky, il governatore Beshear ha dispiegato la Guardia Nazionale per aiutare i lavoratori forestali statali a rimuovere alberi abbattuti e detriti pericolosi. Ha attivato lo statuto contro il rialzo dei prezzi per prevenire aumenti sui beni di prima necessità e ha detto di credere che lo stato avrebbe potuto qualificarsi per l’assistenza pubblica dalla Federal Emergency Management Agency.

I servizi di emergenza hanno segnalato alti livelli d’acqua, alberi abbattuti e altre condizioni pericolose in circa un terzo delle 120 contee del Kentucky, principalmente nella parte occidentale dello stato, ha detto Jim Gray, segretario dei trasporti del Kentucky, in una conferenza stampa. Le tempeste hanno colpito quasi 100 autostrade statali.

In Texas, il governatore Greg Abbott ha firmato una dichiarazione di disastro meteorologico severo che copre 106 contee. Le autorità stimano che quasi 100 persone siano rimaste ferite nel fine settimana, oltre 200 case siano state distrutte e più di 220 edifici siano stati danneggiati.

Gli eventi di maltempo hanno messo in difficoltà molte persone e hanno richiesto l’intervento tempestivo delle autorità locali e federali. La stagione delle tempeste è ancora in corso e ulteriori perturbazioni potrebbero verificarsi, richiedendo la massima allerta da parte della popolazione e delle istituzioni.