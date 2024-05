Nel corso​ del‌ fine settimana,‌ avrà inizio‌ ufficialmente l’estate meteorologica, almeno secondo il calendario ‍meteo climatico italiano. ⁢Precisamente, comincerà sabato 1 giugno, ma, come già⁣ accennato, questo avverrà solo ‌formalmente, poiché gran parte dell’Italia sarà ⁣ancora ‌soggetta a nubi, piogge e forti temporali.

Un inizio di giugno ⁤turbolento

Ma quando potremo effettivamente godere di un meteo ‌ più stabile e tipicamente estivo‍ sulla nostra penisola? Gli ⁤ultimi ‌aggiornamenti dei modelli matematici non lasciano presagire nulla di⁢ positivo per la maggior parte della prima decade di giugno. Attualmente, non si ‌intravedono anticicloni capaci di garantire una stabilità prolungata su tutto il territorio italiano.

Al contrario, saranno presenti le consuete correnti atlantiche e persino quelle nord-europee,⁢ decisamente più fresche, che durante il primo ⁣weekend di giugno porteranno forti precipitazioni‍ e intensi temporali su gran parte del Nord e del​ Centro Italia.

Caldo intenso al Sud?

Un assaggio d’estate sarà percepibile solo nel Sud Italia e nelle​ isole​ maggiori. Già dai primi giorni di giugno, il meridione sarà interessato⁢ da flussi più caldi provenienti dal Nord Africa, che ‍porteranno temperature ‌decisamente più elevate rispetto al resto del paese e condizioni meteo⁤ più estive, con cieli‍ sereni, qualche raffica di scirocco e un po’ di pulviscolo desertico‌ in ​alta quota.

Il caldo ‍potrebbe diventare davvero⁤ intenso durante la prima decade di giugno nel meridione: ​non si esclude che le temperature possano superare i 35 o i 36 °C⁢ nelle regioni del Sud, soprattutto tra il 5 e il 10​ giugno.

Un’Italia divisa in due

l’Italia ⁣ sarà ‍letteralmente divisa in due, con il ‌Nord alle prese con maltempo intenso e forti temporali, mentre il Sud vivrà giornate più stabili e decisamente più calde. Un assaggio d’estate su tutta Italia potrebbe verificarsi tra il 7 e il 9 giugno, quando le⁣ perturbazioni potrebbero temporaneamente placarsi e concedere una tregua al Nord Italia, permettendo ‌al Sole e al caldo di​ avvolgere ‍gran parte del paese per almeno un paio di giorni.

Successivamente, nella ⁣seconda decade di giugno, le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare al Nord, mentre il Sud potrebbe continuare a vivere‌ giornate pienamente estive.