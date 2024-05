Inizio estivo assai turbolento…

Piogge, temporali, grandine e temperature fresche caratterizzano il ‍periodo meteo attuale. Nonostante⁤ ci⁣ si avvicini all’estate, ⁣sembra di vivere in una primavera perpetua ⁣o in un autunno senza ​fine.‌ Le temperature sono notevolmente inferiori ⁣alla media‍ stagionale, soprattutto al Nord, mentre al Sud si mantengono nella media o leggermente ​al di sopra.

Non si tratta di un fenomeno ‌eccezionale, se⁢ non per la pioggia che⁤ cade quasi quotidianamente su alcune⁤ regioni⁢ come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Tuttavia, la bella⁢ stagione non è ​poi‌ così lontana, poiché la stagione ​meteorologica inizierà⁢ ufficialmente il⁣ 1 giugno ⁢2024.​ Grazie alle previsioni a lungo termine dei principali modelli ‌matematici, possiamo già iniziare a delineare come potrebbe evolversi l’estate, che promette scenari inusuali. In che modo?

Prospettive di ​anomalie termiche positive

Le previsioni per il trimestre GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO indicano una significativa anomalia ⁢positiva ⁢ per quanto riguarda⁣ le temperature, con un incremento di circa +1.5/+2.0°C ⁤rispetto alla media trentennale, non solo al ⁢Sud, ma anche e soprattutto al Centro-Nord.‌ Cosa implica questo?

Ciò significa che l’anticiclone africano, con ‌l’avanzare della stagione, diventerà sempre più​ dominante, portando ondate⁣ di calore improvvise⁣ dal deserto con temperature massime che⁢ potrebbero raggiungere i ⁣ +32/+33°C ⁤in molte città italiane. In alcune aree, ⁣specialmente ‌nel Sud estremo ⁢e nelle Isole ⁢Maggiori, le temperature potrebbero⁣ essere ancora ⁣più ⁣elevate. Perché?

Il ‍ruolo di‌ El Niño

La maggior parte⁣ dei periodi più caldi degli ultimi 2000 anni può⁢ essere attribuita all’influenza di El Niño. Tuttavia, negli ultimi 60 anni, ⁢il riscaldamento globale causato dalle emissioni di‍ gas⁢ serra ha intensificato⁤ questi eventi, ⁢rendendo i mesi estivi sempre più caldi.

Si⁤ prevede ​che l’attuale evento di El Niño continui fino all’inizio dell’estate 2024, probabilmente⁢ stabilendo nuovi record di temperatura. Cosa suggerisce ⁢questa prima⁤ proiezione ufficiale?