Sta per concludersi una primavera assolutamente travagliata e martoriata dalle perturbazioni, le quali hanno colpito in modo più diretto e più frequente le regioni del Nord. La primavera 2024 si distacca enormemente dalle precedenti stagioni in quanto a precipitazioni, considerando che in appena tre mesi su gran parte del Nord è caduta la pioggia che dovrebbe precipitare nell’intero anno. Insomma, si è passati da un estremo all’altro, ovvero dalla siccità perpetua alle precipitazioni fin troppo abbondanti, che hanno infatti causato parecchi problemi e criticità su vasti territori, soprattutto tra Emilia, Lombardia e Veneto.

Inizia l’Estate meteorologica

Ma ci sarà un cambio di passo con l’arrivo dell’estate meteorologica? Tra pochi giorni, infatti, inizierà la nuova stagione e lo farà dal 1 giugno secondo il calendario meteo climatico italiano. L’inizio dell’estate, tuttavia, lo troveremo solo sulla carta per quanto concerne il Nord Italia. Dal punto di vista pratico, invece, faremo ancora i conti con altre perturbazioni e tante altre piogge e forti temporali che a più riprese potrebbero colpire il Nord e in parte anche le regioni centrali.

Come se non bastasse questa situazione abbastanza statica e persistente, potrebbe addirittura estremizzarsi ulteriormente con l’arrivo di giugno. Considerando che avremo a che fare con correnti via via sempre più calde provenienti dal Nordafrica, i contrasti termici diverrebbero via via sempre più accesi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Il contrasto tra l’aria fresca proveniente dal Nord Europa e queste ondate di caldo nord-africane potrebbe dar luogo a temporali decisamente più estremi rispetto a quelli vissuti durante queste ultime settimane.

Previsioni per Giugno

Insomma, il mese di giugno non porta particolari belle novità, anzi solo brutte notizie in ottica temporali. Il Nord Italia continuerà ad essere bersagliato da instabilità convettiva, soprattutto quella pomeridiana e serale, ovvero la più temibile per quanto riguarda la dimensione dei chicchi di grandine e l’intensità dei nubifragi. Al momento sulla tabella di marcia troviamo almeno due forti perturbazioni nei prossimi giorni: una tra giovedì e venerdì, ovvero nel finale di maggio, poi l’altra tra sabato, domenica e lunedì 3 giugno.