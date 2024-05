Analisi delle variazioni meteorologiche per la settimana entrante

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Nel corso della settimana che si aprirà con il giorno di martedì 28, si prevede un cielo caratterizzato da nubi sparse, con condizioni di ventosità intermittente. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 16°C e un massimo di 23°C, con un incremento della temperatura massima. La probabilità di precipitazioni sarà del 50%, mentre il vento soffierà mediamente a 14 km/h da Ovest, raggiungendo raffiche massime di 43 km/h.

Il giorno seguente, mercoledì 29, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Le temperature rimarranno pressoché invariate rispetto al giorno precedente, variando da 15°C a 23°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà al 70%, con un vento più calmo che soffierà a una velocità media di 8 km/h da Sud/Sud-Est e raffiche che non supereranno i 29 km/h.

Giovedì 30 vedrà ancora un cielo poco nuvoloso e condizioni di ventosità a tratti. Le temperature subiranno un lieve aumento, attestandosi tra 16°C e 24°C. Il vento manterrà una velocità media di 14 km/h proveniente da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h.

Venerdì 31, il meteo continuerà a mostrare un cielo poco nuvoloso e condizioni ventose. Si registrerà un ulteriore aumento delle temperature, che varieranno da 17°C a 25°C. Il vento sarà più forte, con una velocità media di 17 km/h da Ovest e raffiche che potranno raggiungere i 55 km/h.

Prospettive per l’inizio di giugno

Sabato 1 giugno si prevede una giornata quasi serena, con temperature in aumento, variando da 18°C a 27°C. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta al 10%, e il vento soffierà moderatamente a 8 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 21 km/h.

Domenica 2, il cielo diverrà molto nuvoloso. Le temperature minime mostreranno una leggera diminuzione, mentre le massime continueranno a salire, raggiungendo i 28°C. Il vento rimarrà debole, soffiando a 7 km/h da Sud/Sud-Est con raffiche fino a 18 km/h.

Lunedì 3, il cielo sarà nuvoloso con temperature che continueranno a salire, variando da 19°C a 29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media di 6 km/h da Sud/Sud-Est e raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Martedì 4 e mercoledì 5 vedranno condizioni simili, con nubi sparse e temperature che si manterranno stabili, oscillando tra 21°C e 32°C. Il vento sarà leggero, soffiando prevalentemente da Sud a una velocità media di 6 km/h.

Giovedì 6, il cielo sarà molto nuvoloso, con un leggero calo delle temperature minime e un incremento delle massime, che raggiungeranno i 33°C. Il vento sarà molto debole, soffiando a 5 km/h da Sud/Sud-Est.

Sintesi delle condizioni atmosferiche previste

Il periodo in esame non prevederà precipitazioni significative. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15°C e un massimo di 33°C, con una media di 18°C per le minime e 28°C per le massime. Le condizioni di ventosità saranno generalmente moderate, ad eccezione di alcuni picchi durante la settimana. Questa analisi meteo fornisce una panoramica dettagliata delle variazioni atmosferiche attese, essenziale per chi necessita di pianificare attività dipendenti dalle condizioni meteorologiche.