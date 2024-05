Analisi meteo per la settimana finale di maggio e inizio giugno

Variazioni termiche e precipitazioni: un’analisi dettagliata

Nel corso della settimana in esame, si prevede un’evoluzione significativa delle condizioni meteo, con particolare attenzione alle variazioni di temperatura e alle precipitazioni. Il meteo sarà caratterizzato da una predominanza di cielo nuvoloso, con episodi di temporali e rovesci che interesseranno diverse giornate.

Martedì 28: instabilità e precipitazioni intense

Il meteo di martedì sarà dominato da condizioni di cielo nuvoloso con temporali. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 21°C, mostrando un incremento rispetto ai giorni precedenti. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, al 90%, con un accumulo previsto di circa 13 mm di pioggia. Il vento soffierà debolmente da Nord a una velocità media di 3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Mercoledì 29 e giovedì 30: persistenza di nuvolosità e vento

Per mercoledì, il meteo continuerà a essere influenzato da nuvolosità con rovesci, mantenendo le temperature stazionarie tra 12°C e 20°C. Le precipitazioni saranno ancora significative, con un’accumulo di circa 6 mm. Il vento, proveniente da Nord-Est, avrà una velocità media di 4 km/h e raffiche fino a 24 km/h. Giovedì, invece, vedrà una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni al 70%, con un meteo ancora largamente dominato da nuvolosità e ventosità, soprattutto da Sud-Ovest con raffiche che potranno toccare i 40 km/h.

Venerdì 31: una tregua dal maltempo

Il meteo di venerdì segnerà una breve pausa dalle precipitazioni, con cielo poco nuvoloso e condizioni ventose. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo valori tra 13°C e 21°C. Il vento da Sud-Ovest sarà più intenso, con una media di 16 km/h e raffiche che potranno superare i 60 km/h.

Prospettive per il primo weekend di giugno

Il primo weekend di giugno sarà caratterizzato da un ritorno della nuvolosità e delle precipitazioni. Sabato 1 giugno, le temperature massime raggiungeranno i 24°C, mentre la probabilità di precipitazioni si attesterà al 70%. Domenica, le condizioni meteo saranno simili, con temperature che toccheranno i 24°C e precipitazioni previste intorno ai 3 mm.

Previsioni per la prima settimana di giugno

La prima settimana di giugno continuerà a mostrare un trend di aumento delle temperature, con massime che raggiungeranno i 28°C martedì 4 e i 30°C mercoledì 5. Il meteo sarà variabile, alternando momenti di nuvolosità a intervalli di cielo più sgombro. Le precipitazioni saranno meno frequenti, con una probabilità che si ridurrà sensibilmente all’inizio della settimana.

Sintesi delle previsioni meteo

In conclusione, il periodo analizzato sarà caratterizzato da un’alternanza di condizioni meteo variabili, con un trend generale di aumento delle temperature. Le precipitazioni complessive previste ammontano a circa 23 mm. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 12°C e un massimo di 30°C, con una media di 14°C per le minime e 24°C per le massime. Questa analisi meteo suggerisce un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine del periodo considerato.