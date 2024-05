Analisi delle variazioni meteorologiche per la settimana entrante

Previsioni dettagliate giorno per giorno

Nel corso della prossima settimana, le condizioni meteorologiche mostreranno una variazione significativa, influenzando diverse regioni con cambiamenti nelle temperature e nelle precipitazioni. Le analisi future suggeriscono che il meteo sarà caratterizzato da una serie di fronti variabili, che porteranno alternanza tra giorni nuvolosi e giornate parzialmente soleggiate.

Mercoledì 29: instabilità e precipitazioni

Il meteo di mercoledì sarà dominato da cieli coperti con frequenti rovesci. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 21°C. Le precipitazioni raggiungeranno una probabilità del 70%, con un accumulo previsto di circa 3 mm. Il vento soffierà da Nord-Est con una velocità media di 4 km/h, e raffiche che potranno toccare i 22 km/h.

Giovedì 30: schiarite e vento

Il giorno seguente, il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma il meteo sarà caratterizzato da venti moderati. Le temperature rimarranno stazionarie, variando da 13°C a 22°C. Il vento, proveniente da Sud-Ovest, avrà una velocità media di 13 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 48 km/h.

Venerdì 31: nubi sparse e vento persistente

Il meteo di venerdì vedrà una prevalenza di nubi sparse con vento sostenuto. Le temperature varieranno da 15°C a 21°C, con un lieve aumento della minima. La probabilità di precipitazioni sarà del 50%. Il vento, ancora da Sud-Ovest, avrà una velocità media di 15 km/h, con raffiche fino a 59 km/h.

Analisi del primo weekend di giugno

Il primo weekend di giugno mostrerà un meteo variabile. Sabato 1, le condizioni saranno simili a venerdì, con nubi sparse e brezze moderate. Domenica 2, invece, il cielo sarà più coperto, e le temperature raggiungeranno un picco di 27°C, con un aumento significativo della massima. Le precipitazioni saranno probabili al 70%.

Prospettive per la nuova settimana

La settimana proseguirà con un meteo instabile. Lunedì 3 e martedì 4 saranno caratterizzati da nubi sparse e nuvolosità variabile, con temperature che oscilleranno tra i 13°C e i 26°C. Le precipitazioni saranno meno frequenti martedì, con una probabilità del 20%.

Chiusura della settimana con instabilità crescente

Mercoledì 5 e giovedì 6 vedranno un aumento della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, con giovedì che potrebbe registrare fino a 5 mm di pioggia. Le temperature continueranno a variare, mostrando una tendenza alla diminuzione verso la fine della settimana.

Sintesi delle previsioni meteorologiche

Il periodo in esame si concluderà con un accumulo totale di precipitazioni di circa 8 mm. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 12°C e un massimo di 27°C, con una media di 13°C per le minime e 24°C per le massime. Questa analisi suggerisce che il meteo sarà altamente variabile, con una tendenza generale verso condizioni più fresche e umide verso la fine della settimana.