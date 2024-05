Analisi delle variazioni meteo per la settimana entrante

Nel corso della prossima settimana, le condizioni meteo subiranno significative fluttuazioni, influenzando diverse regioni con variazioni di temperatura e precipitazioni. Questo report dettagliato esplorerà le previsioni giornaliere, fornendo un quadro chiaro delle attese meteorologiche.

Variazioni di copertura nuvolosa e temperature

Mercoledì 29 sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura che oscillerà tra i 15°C e i 25°C. Si prevede che la temperatura minima mostrerà una tendenza alla diminuzione, mentre quella massima sarà in aumento. Il vento soffierà mediamente a 5 km/h da Est/Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

Il giorno seguente, Giovedì 30, il cielo si presenterà nuvoloso con la possibilità di temporali. Le temperature rimarranno stabili con minime e massime rispettivamente di 17°C e 25°C. Le precipitazioni saranno molto probabili, con un tasso del 90% e un accumulo previsto di circa 6 mm. Il vento aumenterà leggermente, soffiando a 6 km/h da Nord-Est e con raffiche che potranno toccare i 31 km/h.

Venerdì 31 si prevede un cielo poco nuvoloso e condizioni ventose a tratti. Le temperature varieranno da 16°C a 26°C, con una diminuzione delle minime e un incremento delle massime. Le precipitazioni saranno possibili al 50%, mentre il vento sarà più forte, con una media di 11 km/h da Sud-Ovest e raffiche fino a 54 km/h.

Previsioni per il primo weekend di giugno

Sabato 1 giugno il meteo sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili con una leggera diminuzione delle minime. Le precipitazioni saranno probabili al 70%, mentre il vento soffierà a 4 km/h da Sud-Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h.

Domenica 2, il meteo sarà molto nuvoloso con rovesci intermittenti. Le temperature subiranno una diminuzione, variando tra i 13°C e i 24°C. Le precipitazioni saranno molto probabili, con un tasso del 90% e un accumulo di circa 2 mm. Il vento sarà moderato, soffiando a 7 km/h da Nord con raffiche fino a 13 km/h.

Prospettive per la nuova settimana

Lunedì 3 e Martedì 4 continueranno a presentare un meteo molto nuvoloso con pioggia. Le temperature varieranno significativamente, con una forte diminuzione prevista per Lunedì e un forte aumento per Martedì. Le precipitazioni rimarranno elevate con un tasso del 90% Lunedì, mentre Martedì si attesteranno al 50%. I venti varieranno in intensità e direzione nei due giorni.

Mercoledì 5 e Giovedì 6 vedranno un ritorno a condizioni di nubi sparse e nuvoloso con rovesci, rispettivamente. Le temperature continueranno a oscillare, mantenendo una tendenza generale all’aumento. Le precipitazioni saranno frequenti, soprattutto Giovedì con un tasso del 90%.

Venerdì 7 concluderà la settimana con cielo molto nuvoloso e temperature che mostreranno una leggera diminuzione della massima. Le precipitazioni saranno probabili al 70%, e il vento soffierà a 8 km/h da Est.

Sintesi delle previsioni meteo

La settimana in esame sarà caratterizzata da un’ampia variabilità delle condizioni meteo, con un accumulo totale di precipitazioni stimato in circa 23 mm. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 13°C e un massimo di 27°C, con una media di 15°C per le minime e 25°C per le massime. Queste previsioni offrono una panoramica dettagliata delle attese meteorologiche, essenziali per la pianificazione di attività che potrebbero essere influenzate dalle condizioni atmosferiche.