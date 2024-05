Una persona ha perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite a causa di una terribile turbolenza durante il volo Singapore Airlines da Londra a Singapore. Determinare con precisione cosa abbia causato questo evento richiederà indagini approfondite. Tuttavia, l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di una turbolenza in aria chiara, un vero e proprio incubo per chi soffre di ansia da volo, come me. Questo fenomeno si verifica quando l’aria calda si mescola con quella più fredda, generando correnti ascensionali e discensionali che scuotono l’aereo come un “possente colpo di phon”, secondo la descrizione di un ex pilota intervistato da Repubblica. Le turbolenze in aria chiara sono particolarmente pericolose perché non sono prevedibili tramite i radar, possono verificarsi in qualsiasi momento e non sono legate alle condizioni meteorologiche. Sebbene raramente causino incidenti gravi, come nel caso del volo Singapore Airlines, la loro imprevedibilità le rende un incubo per chi vola.

Su quel volo, la colazione veniva servita sopra le isole Andamane, con undici ore di volo già completate. Per i passeggeri, era il momento di rilassarsi e pensare di aver superato il peggio. Alcuni si erano appena svegliati e andati a lavarsi i denti in bagno, molti avevano le cinture di sicurezza slacciate. I video dell’incidente mostrano cibo, caffè e persone volare per la cabina, sbattendo contro le cappelliere. La turbolenza è durata solo pochi minuti, ma in situazioni simili il tempo sembra dilatarsi in modo inquietante.

Le turbolenze abbastanza forti da ferire passeggeri e equipaggio sono rare, ma stanno diventando meno infrequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale sta inaugurando una nuova era di paura di volare. Uno studio dell’Università di Reading del 2023, citato di frequente in questi giorni, rivela che i voli sono diventati il 55% più turbolenti negli ultimi quarant’anni a causa dell’aumento della temperatura dell’aria. Sull’Atlantico, le ore di turbolenza in aria chiara sono passate da 17,7 nel 1979 a 27,4 nel 2020. Le turbolenze di intensità media sono aumentate da 70 a 96,1 ore.

Questa situazione rappresenta uno dei pochi casi in cui la crisi climatica colpisce di più la classe privilegiata, che viaggia frequentemente in aereo. Forse l’1% della popolazione mondiale, che ha il potere finanziario e politico di agire contro il riscaldamento globale, sarà costretta a farlo per evitare di morire di paura nei loro jet privati. La turbolenza è democratica: non esiste un modo costoso per evitarla.

Morire in un incidente aereo, o vivere un volo così terribile da diventare parte della propria biografia, è estremamente improbabile. Molte attività quotidiane sono molto più pericolose. Tuttavia, per una mente ansiosa, queste statistiche sono irrilevanti. La paura di volare è alimentata dall’incertezza, simile a quella delle lotterie: non si sa mai se toccherà proprio a te. Circa il 40% dei passeggeri sperimenta ansia da volo a un certo punto, e per il 2,5% è una fobia clinica. Li riconosco tutti: ascoltano attentamente la voce del pilota, si irrigidiscono quando si accende il segnale delle cinture di sicurezza, e stringono il bicchiere del caffè anche se il tavolino è stabile. Le mie parole preferite sono “Cabin crew, take a seat for landing”.

Tom Bunn, un ex pilota e psicoterapeuta, ha fondato una piattaforma per aiutare chi ha paura di volare. Offre video lezioni e un call center per chi ha bisogno di supporto immediato. Bunn descrive l’aereo in volo come immerso nella gelatina, stabile e sicuro. Tuttavia, non ci sono studi sugli effetti del riscaldamento globale sulla gelatina.

La paura di volare è un esercizio di tolleranza verso la vulnerabilità e l’imprevedibilità dell’esistenza in un ambiente dal quale non si può fuggire. Alcuni rispondono con strumenti innati, altri sviluppano questa paura nel corso della vita. Anche se spiacevole, può essere istruttiva. Le statistiche mostrano che le turbolenze in aria chiara stanno aumentando, ma su milioni di ore di volo annuali, l’incremento è relativamente piccolo. Tuttavia, il collegamento con il riscaldamento globale sottolinea come la crisi climatica influenzi ogni aspetto della nostra vita.

Gli aerei hanno sempre avuto un valore simbolico, rappresentando sia la tecnologia avanzata che la vulnerabilità umana. Sono obiettivi del terrorismo internazionale e delle nostre paure interiori. Volare è un’esperienza innaturale, ma essenziale. Anche se ho paura di volare, riconosco che potrebbe essere una forma di saggezza.