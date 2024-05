Analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche previste

Variazioni di temperatura e precipitazioni nella settimana

Nel corso della settimana in esame, si prevede che le condizioni meteorologiche mostreranno una certa variabilità, con un’alternanza di giornate caratterizzate da cielo coperto e precipitazioni a intervalli più asciutti e ventosi. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 26°C, evidenziando una fluttuazione notevole che influenzerà le condizioni di umidità e le sensazioni termiche percepibili.

Dettaglio giornaliero delle previsioni

Il martedì 28 vedrà la presenza di nubi sparse con una probabilità di precipitazioni del 70%. Le temperature si manterranno stazionarie, variando tra 17°C e 23°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità media di 6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Proseguendo, il mercoledì 29 sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con rovesci intensi, e la probabilità di precipitazioni salirà al 90%, con un accumulo previsto di circa 4 mm di pioggia. Il vento, sempre proveniente da Nord, aumenterà la sua intensità raggiungendo una media di 10 km/h e raffiche fino a 30 km/h.

Il giovedì 30, le condizioni meteo saranno molto simili, con cielo molto nuvoloso e rovesci. La temperatura massima prevista sarà leggermente superiore, raggiungendo i 24°C. Le precipitazioni rimarranno al 90%, con un’ulteriore accumulo di 6 mm di pioggia. Il vento cambierà direzione, soffiando da Sud a una velocità media di 6 km/h.

Condizioni ventose e precipitazioni nel fine settimana

Verso il fine settimana, il meteo continuerà a essere instabile. Venerdì 31, le nubi sparse saranno accompagnate da rovesci e condizioni ventose, con raffiche che potranno toccare i 48 km/h. Sabato 1 giugno, il cielo rimarrà coperto con piogge consistenti e vento moderato da Est/Sud-Est.

Previsioni per la nuova settimana

La nuova settimana inizierà con una giornata coperta lunedì 3, durante la quale le temperature inizieranno a mostrare un trend di aumento, raggiungendo i 25°C. Le precipitazioni saranno presenti ma meno intense rispetto ai giorni precedenti. Martedì 4 e mercoledì 5, il meteo sarà dominato da nuvolosità variabile con piogge sparse e temperature in graduale aumento, particolarmente mercoledì, quando si toccheranno i 26°C.

Sintesi delle previsioni meteo per il periodo

In sintesi, il periodo analizzato sarà caratterizzato da una notevole variabilità delle condizioni meteorologiche, con un accumulo totale di precipitazioni stimato in circa 35 mm. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15°C e un massimo di 26°C, con una media di 17°C per le minime e 24°C per le massime. Queste condizioni meteo potrebbero influenzare diverse attività all’aperto e la distribuzione delle precipitazioni potrebbe avere impatti localizzati sull’ambiente e sulle attività umane nella regione.